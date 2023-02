SE CASA. Alessandra Fuller pasará pronto a las filas de las casadas luego que anunciara con románticas fotos su compromiso con su novio Francesco Balbi. La actriz compartió la noticia en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores la han comenzado a felicitar.

“ Y, de pronto, se paró el tiempo. Para volverse eterno. Hasta más allá del infinito ”, escribió en un post compartido con su pareja.

Como se recuerda, la también influencer y modelo fue ampayada en noviembre del 2021 por el programa ‘Amor y Fuego’ y días después terminó confirmando el romance. Ale Fuller se ha dejado ver en distintos viajes con su pareja, quien este viernes 17 de febrero se convirtió en su novio.

Alessandra Fuller anuncia boda. Foto: Instagram

EL ROCHE DE FRANCESCO BALBI, NOVIO DE ALE FULLER

En mayo del 2022, la pareja de Alessandra Fuller pasó un vergonzoso momento con las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre luego que ‘enloqueciera’ al ser captado con la actriz en el concierto de Rauw Alejandro.

Franceso Balbi se habría incomodado por la presencia de cámaras e intentó que el reportero saque imágenes de ellos. Incluso el hombre de prensa le pide por favor que no lo toque.

“ No me toques mi brother, estoy trabajando, no me toques, pero no me toques, todo bien, ella sabe cómo es la chamba, no me toques, porfa ”, se escucha decir al periodista, mientras que Ale Fuller intenta calmar a su novio diciéndome: “Amor, escúchame”.