La cantante Amy Gutiérrez dijo que cumplió uno de sus sueños al grabar un tema con el trío criollo, ‘Los Kipus’, además, anunció que el videoclip de ‘Se acabó el amor’ que que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Estamos lanzando la canción ‘Se acabó el amor’ y el video ya está disponible. Estoy contenta por todo el trabajo realizado, he tenido la oportunidad de grabar con muchos cantantes y he hecho muchas cosas, pero nada ligado al Perú. Era uno de los pendientes que tenía en la vida pues tenía muchas ganas de hacer un vals, a mi estilo y algo romántico, así que por fin se dio. ‘Los Kipus’ son un grupo muy respetado y gran referente de la música peruana, así que ha sido una experiencia maravillosa grabar con ellos. Es un sueño hecho realidad, he escuchado su música desde muy chiquitita y ahora es un privilegio poder compartir con ellos una grabación. El producto final ha quedado muy bien, está hecho con mucho amor y profesionalismo para todo el público”, precisó Gutiérrez.

¿Te veremos haciendo colaboraciones en otros géneros musicales?

Me encanta explorar diferentes géneros, canto música criolla desde muy pequeña, pero el camino me llevó por otros géneros, lugares y experiencias. Sin embargo, siempre es bueno recordar tus raíces, hace unos días recordé cómo era la sensación de cantar un vals y ha sido una maravillosa experiencia compartir estudio de grabación con Paco.

¿Qué otras novedades se vienen en la música?

He empezado el año a lo grande y con pie derecho. Este 2023 lanzo un proyecto mío, de puras canciones propias, así que ya les iré contando. Lanzaré mi primer álbum propio como solista, será el primero de muchos, es un disco donde tengo canciones mías y canto sola. Más adelante me gustaría tener colaboraciones con artistas internacionales y no lo descartó que se dé, pero el álbum que se viene será solo con temas míos y propios.





‘ES TALENTOSA’.

En tanto, el vocalista de ‘Los Kipus’, Paco Maceda Jr., elogió en buen desenvolvimiento de la cantante Amy Gutiérrez.

“Ha sido una linda experiencia grabar con Amy, ya está plasmado lo que hemos trabajado en el videoclip ‘Se acabó el amor’. Ella es una chica súper talentosa, todo fluyó muy bien y salió bonito. Es muy creativa, hicimos una buena pareja en el estudio, así que todo salió mejor de lo que habíamos pensado”, precisó.









