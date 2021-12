La conductora Andrea Llosa manifestó que quedó en shock al escuchar los audios que presentó Juan Víctor Sánchez en su programa de ATV y donde se escucha a Andrea San Martin no solo gritar a su menor hija, sino también agredirla aparentemente.

Andrea, la participación de Juan Víctor en tu programa ha dado mucho que hablar... ¿Cuál es tu punto de vista?

Que Andrea no está respetando la conciliación que ya está establecida y donde Juan Víctor tiene derecho a un régimen de visitas. Él tiene todo el derecho de ver a su hija, ninguna autoridad se lo ha impedido, sino se está dando de forma arbitraria.

Los audios que se presentaron en tu programa ‘Andrea’ han sido fuertes, pues se escucha como ella (San Martín) grita y trata mal a su pequeña... ¿Te sorprendió escucharla en esa posición?

Más que sorprendida he quedado en shock porque estamos hablando de una niña de dos años y medio, que no tiene capacidad de razonar como un niño de 6 o 7 años. Entonces, me da pena, me quedé sorprendida porque lo que se ve en redes es que es una mamá súper pendiente, pero considero que estas reacciones violentas no están bien y asusta la manera cómo le habla a una niña de dos años. Escucho a la niña llorar y me pongo en el lugar del papá, además, hay audios de tres nanas que narran que (San Martín) maltrata a la hija.

¿Le brindas tu apoyo a Juan Víctor?

Lo que hemos hecho es darle un abogado para que se ejecute la conciliación a nivel penal. La niña tiene todo el derecho de ver a su papá.

Juan Víctor hizo público las pruebas con las que intenta demostrar el maltrato hacia su hija menor por parte de la conductora de televisión. (Foto: Instagram)

Andrea San Martín difundió un comunicado antes de la emisión de tu programa... ¿Consideras que busca hacerse la víctima?

Creo que la víctima es la niña. Lo que creo es que (Andrea) está mal asesorada completamente. Lamentablemente, hay abogados que lejos de apoyar una conciliación, piensan en otros beneficios. Ella tiene las puertas abiertas (del programa) si desea hablar.

¿Qué le sugieres a Andrea?

Que tiene que respetar la conciliación, que tiene el mismo valor legal que una sentencia, si no la ejecutas vas al Poder Judicial y ahí se puede voltear la torta porque estarías incumpliendo con lo que tú misma has firmado. No estaría actuando como la ley lo está diciendo, la conciliación no es una broma y por eso digo que está siendo mal asesorada.

El programa del miércoles tuvo buena aceptación del público y eso se vio reflejado en las cifras pues alcanzó 11,8 puntos de rating siendo el más visto de ATV... ¿Cómo recibes la audiencia?

Felices con el respaldo del público y estoy súper contenta con mi equipo porque el programa lo hacemos en equipo.





TE PUEDE INTERESAR: