La animadora Anelhí Arias Barahona indicó que atraviesa un buen momento en el aspecto amoroso con su pareja Rodrigo Ibáñez e incluso contó que tienen planes de encargar un bebé en un mediano plazo.

“ Todo está súper bien, mi pareja es un caballero, un chico muy bueno, quiere muchísimo a mis hijas , es lo máximo, es mi amor, mi rey y mi todo. Me saqué la lotería con él, es una persona muy centrada y mi compañero. Es muy lindo, su familia es hermosa conmigo y con mis hijas. Él no solo me quiere a mí, sino se ha ganado el cariño y respeto de mis hijas. Rodrigo es súper tierno, cariñoso, atento, romántico y está pendiente de nosotras a cada momento”, sostuvo Arias.

¿Hay planes de matrimonio?

Es muy pronto aún para hablar de boda, recién vamos a cumplir tres meses de relación, así que vamos despacio y con calma. Lo importante es que estamos muy felices, contentos y tranquilos. Me ayuda con mis cosas, me sobran las palabras de elogios para él. Estoy muy enamorada, Dios me mandó a un buen hombre, que me respeta y valora.

¿Han conversado sobre la posibilidad de encargar un hijo?

Me encantaría ser madre nuevamente, pero eso no se sabe todavía. A él también le fascina la idea de tener un bebé, sobre todo porque él no es papá aún. A mis hijas las quiere muchísimo, los dos hemos conversado de todo, tenemos muchos planes como pareja, así que vamos a ver cómo siguen marchando las cosas y no lo descartamos. Una pareja cuando está enamorada se proyecta a muchas cosas, así que todo se lo vamos a dejar al tiempo y al destino.

¿Tienes planes de venir a Perú?

Aún no. Quizá en cualquier momento regreso a Lima. Ahora estoy disfrutando con mis hijas, mi hija Luciana cumple 15 años en marzo, así que tengo que hacerle su quinceañero, mi hija Dayranita cumple 11 años a fin de mes, se viene el ‘Día de San Valentín’, así que también lo tengo que pasar con mi amorcito. Todo me está yendo súper bien, quisiera ir a Perú cuando pueda, pero tengo muchas obligaciones por aquí. Mis principales obligaciones son con mis hijas y con mi amor. No puedo ir a vacacionar a Lima porque no las puedo dejar solas, pero ya pronto volveré. Doy gracias a Dios porque me va bien, estoy rodeada de amor y tengo salud que es lo más importante.

ÁNELHÍ DIJO QUE SU NUEVA PAREJA EN SU ‘COLÁGENO’

Anelhí Arias Barahona reveló que está dándose una nueva oportunidad en el amor y aunque su pareja Rodrigo Ibáñez es mucho menor que ella esto no ha sido impedimento para que las cosas fluyan. Desde Miami, donde reside con su hijos, afirmó que ha recibido el respaldo de los padres de su nueva ilusión, pues le han dado la bienvenida como a una hija.

“Bueno, estoy feliz e ilusionada. Es verdad tengo una nueva pareja y aunque es mucho menor que yo, las cosas marchan bien entre nosotros (...) Ya lo conocía hace tiempo, solo que en ese momento yo salía con alguien, y bueno ahora que me tomé mi tiempo para estar sola y acomodar mis ideas, pues me decidí hacerle caso a mi niña y aquí estamos”, indicó.

“Él es muy atento conmigo, me cuida mucho y me hace reír un montón, hace mucho que nadie me hacía reír tanto. Yo le digo que es mi colágeno, porque soy mayor que él, pero creo que para el amor no hay edad que valga ahí está el caso de Leslie Shaw con su novio, ella le lleva como 13 años a él”, agregó.

