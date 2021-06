El cantante Ángel López anunció -en sus redes sociales- su salida del programa “Yo Soy” de Latina, donde participó cerca de tres meses.

El interprete afirmó que abandonará Perú y viajará a Miami (Estados Unidos), ciudad en la que vive junto a su familia. Sin embargo, señaló que le hubiera gustado quedarse más tiempo en el país.

“Sobre mi salida, ya estamos cerca de la última presentación de la nueva generación de ‘Yo soy’. Regreso a Estados Unidos, pero no quería que piensen que me voy solo porque extraño a mis hijos, es porque ya he completado el compromiso que tengo con Latina”, comentó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, dio a conocer que le hubiera gustado ser coach en “La Voz”, programa que se estrenará el próximo 14 de junio, pero no lo llamaron para dicho concurso de canto.

“Me hubiera gustado seguir trabajando y estar en ‘La Voz’, para mí sería un gran honor, pero esto no se me ha ofrecido hasta el momento... Me llevo muchos recuerdos lindos, he llorado, he reído, he gozado y me he quedado impresionado con los talentos de este hermoso país”, sentenció.

