Angie Jibaja confesó que intentó suicidarse tirándose del piso 12 de su departamento | VIDEO

Tras hablar de su 'noche de aventura' con Jefferson Farfán en una suite de 5 mil dólares y que nunca estuvo con Paolo Guerrero en un hotel, Angie Jibaja se puso melancólica al recordar dos episodios dramáticos de su vida, como el recaer en el consumo de drogas y la vez que intentó suicidarse lanzándose del piso 12 de su departamento, pero que su expareja la detuvo.



Sobre las drogas, Angie Jibaja reconoció que fue un error recaer, pero que lo hizo cuando los problemas la abrumaban. "Es recontra difícil afrontarla y en ese tiempo estaba con una depresión horrible, pero en ese momento venía con algo bien fuerte que me pasó en Chile. Fue una mezcla de cosas que hicieron que tome la mala decisión de recaer, me ganó", dijo Angie con la voz entrecortada.

Angie Jibaja recayó en las drogas tras sufrir una severa depresión.

Sin embargo, sostuvo que esto no duró mucho tiempo porque se dijo así misma que tenía que levantarse. "Lo corté, pero fue peor, porque después de afrontar una recaída, deprimida y afrontar el tema, veía a mis hijos y me dije que no más con esto, pero caí en una depresión mucho más profunda".



"QUISE LANZARME POR LA VENTANA"



En otro momento, Angie Jibaja confesó que sí intentó suicidarse lanzándose por la ventana de su departamento que estaba en el piso 12. "Soy un ser humano que puede pasarle por la cabeza, puede intentar hacer cosas estúpidas"



"Si no me agarraban me tiraba del piso 12 de mi departamento. Mi ex me agarró con otro amigo más... Tenía rabia de todo, de la situación que estaba pasando en ese momento, de lo que había recaído. Era una autodestrucción, entonces dije 'ya, para qué voy a hacer daño a todo el mundo, pero no morí. Gracias a Dios no llegó a mayores, fue un momento de desesperación y que no quería existir más", dijo la 'chinita' entre lágrimas.