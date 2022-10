La modelo y bailarina Angye Zapata, recordada por haber mantenido una relación con el salsero Josimar, ha vuelto a ser noticia tras acusar al futbolista Martín Távara de agresión física y psicológica. La denuncia fue hecha mediante de sus redes sociales.

A través de sus stories de Instagram, la bailarina de Agua Bella compartió un extenso mensaje en el que reveló que ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del volante de Sporting Cristal.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara, por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, señala Zapata en una storie.

Angye Zapata compartió estos comunicados donde revela maltrato físico y psicológico por parte del futbolista Martín Távara. (Foto: Instagram)

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y quizá con errores. Siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, explicó Zapata en otro post.

Angye Zapata compartió estos comunicados donde revela maltrato físico y psicológico por parte del futbolista Martín Távara. (Foto: Instagram)

REVELA COMPROMETEDORES CHATS

Por si fuera poco, la bailarina Angye Zapata también compartió varias capturas de conversaciones en las que muestra al usuario MT insultándola y amenazándola. Cabe señalar que la modelo dijo que tomará acciones legales contra el futbolista.

“Vas a tener que llegar a tu casa mañana o pasado, cuando sea, espero no te sorprendas. Solo te quiero a ti pero para dejarte morada. Ni te me cruces y estate atenta porque te voy a centrar para encontrar y esta vez te sacaré la p**, te lo juro”, es uno de los mensajes que recibió la bailarina.

Sobre las imágenes, Angye Zapata aseguró que tomará acciones legales contra el futbolista. “Todo se llevará de manera legar. Una vez más estuvieron enterados de todo y nunca hicieron nada. ¿A este tipo de gente cubren?”, escribió sobre sus post.

Estos son los chats que reveló Angye Zapata donde recibe insultos y amenazas. (Foto: Instagram)

