La integrante de ‘Vanessa y las tremendas’, Arantxa Mori indicó que Giuliana Rengifo no tiene reparo en seguirle enviando indirectas y que necesita ayuda psicológica porque le gusta involucrarse con hombres comprometidos.

“ Hoy (ayer) subió un nuevo vídeo mandando indirectas, pero ya no me sorprende nada porque no es de ahora sino de meses atrás . No sé por qué su afán de seguir molestando. La gente ya se dará cuenta de la clase de persona que es, ya se le está cayendo la careta porque son muchas cosas que ha hecho . Tiene un patrón de conducta repetitivo, disfruta metiéndose en relaciones, parece que no puede poner sus ojos en un hombre soltero, es placentero para ella meterse con una persona con pareja y saber que es la amante”, precisó Mori.

¿Consideras que algún hombre la pueda ver para algo serio, tras todo lo que ha salido?

No. ¡Qué hombre puede tomar en serio a una persona como ella! Tiene un comportamiento que deja mucho que desear, es una mujer sin valores y que no tiene respeto ni por las personas de su mismo género. Sin embargo, el único culpable es mi expareja (Eduardo Rimachi), quien no supo respetarme ni me dio mi lugar.

¿Crees que tiene algún problema?

Sí. Tiene un problema psicológico, de autoestima e inferioridad. No es normal su comportamiento y todo lo que está haciendo. Hace este tipo de cosas para llamar la atención y sentirse ganadora.

¿Temes que tome una acción legal en tu contra?

Quizá es la única manera de meter miedo o asustar a las personas, pero ella (Rengifo) sabe todo lo que ha hecho. Hablo con pruebas y no me invento nada. Tengo infinidad de cosas que mostrar, solo he sacado algunas pruebas para resumir el caso, pero tengo más cosas de las cuales podría hablar.

¿Crees que Giulliana tiene un interés económico con tu expareja?

Claro que sí. Su interés es económico, unas amigas me han dicho que a ella le gusta meterse con gente de poder y de plata. Qué lástima que no tenga respeto por una persona de su mismo género, no le importa nada y solo quiere sentirse la oficial, pero qué lástima porque nunca la van a oficializar.

¿Qué le dirías?

Que el karma existe, que siga así, vamos a ver cómo le va en la vida porque todo se paga en esta vida y el karma existe.