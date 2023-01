La cantante Briyit Palomino manifestó que se siente muy apenada y consternada con la situación que atraviesa su natal Puno debido a las manifestaciones que están surgiendo por la coyuntura política y que ha dejado más de 17 muertes en Juliaca . Además, indicó que está muy pendiente de su familia que vive allá.

“ Estoy en Lima , pero en constante comunicación con mi familia, sobre todo porque la casa de mi abuelita queda al lado de la RENIEC y mis parientes han visto de cerca todo lo que está pasando. El vandalismo está destruyendo la Fiscalía, tiendas y centros comerciales. Son vándalos los que están originando todo, pero no la gente de campo”, expresó la popular ‘Vampiresa de la cumbia’.

Me imagino que vives constantemente preocupada por tu familia, sobre todo porque estás en Lima y no puedes estar cerca de ellos...

Claro. De todas maneras, es una preocupación porque les podría pasar algo a mis familiares, gracias a Dios que hasta el momento están bien, pese a los saqueos y robos que están realizando. Confío que pase pronto toda esta situación porque no puedo vivir tranquila sabiendo que mi familia está expuesta a que algo les pueda pasar.

¿Tu familia ha tomado alguna medida para protegerse?

Así es. No están saliendo a las calles, están como en la pandemia, encerrados en casa.

¿Cuál sería tu mensaje para tus paisanos de Puno?

Quiero hacer un llamado a la paz, estoy muy preocupada por todo lo que está pasando. Ya van más de dos semanas de protestas, la gente no puede trabajar e incluso yo también he perdido presentaciones porque no pude llegar a Puno porque el aeropuerto estaba cerrado. Además, a los chicos de mi agrupación los han azotado en Cusco.

¿Qué pasó con tus músicos en la ciudad de Cusco?

Estuvieron caminando en Cusco para tratar de llegar al aeropuerto. Sin embargo, los agarraron y los golpearon. Ellos no hicieron nada, simplemente estuvieron caminando por la calle y tratando de llegar al aeropuerto. He tenido que gastar dinero, pagándoles el hotel, comida y viáticos porque no podían regresar a Lima. Este fin de semana tengo presentación en Huancavelica, así que espero que no pase nada y la situación mejore en todo el país. Tengo muchos amigos artistas de Juliaca que están perdiendo sus presentaciones por las manifestaciones, son muchas familias que se están viendo afectadas porque no solo son los líderes del grupo, sino también los músicos ,técnicos y personal de apoyo de cada agrupación.

