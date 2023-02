Ante la presencia de Carloncho en el set de ‘América Hoy’ y su revelación que iba al sauna con Deyvis Orosco, la conductora Brunella Horna aclaró que su esposo Richard Acuña tiene totalmente prohibido ir a ese tipo de lugares desde que tienen una relación.

“ No, no tiene permiso. Si quiere ir al sauna, que lo haga en la casa. No vengas a mentir, Carlonchito ”, dijo la modelo. Ante esto, Carloncho lanzó su ‘picante’ comentario, pero aceptó que el excongresista no acude a esos lugares.

“Yo te quiero, hemos trabajado juntos, la primera vez que agarraste un micrófono yo estuve a tu lado, pero tienes razón Richard no va al sauna, en tus tiempos, antes sí ”, acotó entre risas.

Brunella cuenta que Richard no tiene permiso para ir al sauna

BRUNELLA EXPLICA POR QUÉ NO PIDIÓ REGALOS EN BODA

A principios de enero, Brunella Horna y Richard Acuña contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia a la cual asistieron distintas figuras de la farándula, además de sus amigos y familiares. No obstante, muchos se han preguntado qué pasó con mi millonaria lista de regalos, la cual se filtró el año pasado.

La popular ‘Babybru’ utilizó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas que le hicieron sus seguidores sobre los detalles de su boda. Brunella aprovechó para desmentir los rumores acerca de una costosa lista de regalos que habría solicitado para su matrimonio con el hijo de César Acuña.

“ No tuvimos lista de regalos, pedimos a nuestros invitados que donen a una ONG en vez de darnos regalos ”, reveló la conductora de ‘América hoy’.