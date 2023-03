Brunella Horna está disfrutando una de las mejores etapas de su vida: acaba de cumplir tres meses de casada con Richard Acuña y celebró sus 26 años con una lujosa fiesta en un yate que le organizó el excongresista.

Es la rubia conductora habló de sus planes sobre agrandar la familia, pues su esposo ya tiene varios pequeños. Sin embargo, pese a que anteriormente lo ha descartado tajantemente, hoy no se cierra a esa posibilidad.

“Este año quiero seguir trabajando, Me encantó iniciar el año trabajando, viniendo temprano, súper chancona y aprendiendo día a día”, indicó a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Al consultarle si tenía planes de encargar un bebé dijo: “¿Quién sabe? Siempre está ese sueño creo que en la mayoría de las mujeres no en todas, y bueno si tenemos algunos sueños antes de ser padres”.

¿Por qué Edson Dávila no estuvo en su fiesta de cumpleaños?

Brunella Horna también se refirió a la ausencia de su amigo Edson Dávila en la celebración de sus 26 años. Indicó que Richard Acuña fue el organizador de la fiesta y no tiene mucha cercanía con ‘Giselo’ pues se incomoda con sus bromas.

“Entiendo su molestia (porque no lo invitaron) pero Richard me hizo la sorpresa (...) Si yo hubiera celebrado mi cumpleaños obvio que lo hubiera invitado porque es mi amigo... Muy aparte de que no lo soporta, pero Edson lo sabe”, precisó.

