La cantante Brunella Torpoco desmintió que se haya presentado en el centro recreacional ‘Vilcanota’, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se desató una balacera que dejó un muerto y un herido. “Ha sido una noticia fuerte (lo que sucedió en San Juan de Lurigancho). Yo no me iba a presentar en ese evento ni tampoco me han contratado para ir ese lugar. Me he quedado sorprendida porque han utilizado mi imagen en la promoción de ese evento. A través de mis redes sociales y página oficial, pueden verificar los sitios donde me presentó y canté el domingo. En ese evento (de San Juan de Lurigancho) nunca iba a estar ni estaba enterada que estuvieron utilizando mi imagen”, precisó Torpoco.

Asimismo, Brunella Torpoco se evidenció indignada y molesta porque utilizan su imagen y se está viendo perjudicada. “No estoy acostumbrada a estar en este tipo de noticias falsas, sobre todo porque son noticias que me pueden perjudicar. Pusieron un flayer falso con mi imagen, no sabía nada”, acotó la salsera, quien anunció que el 1 de enero se presentará en el ‘Festival Palmeras’ junto a ‘Havana D’ Primera’, Alexander Abreu, entre otras agrupaciones, tal como ‘Combinación de la habana’, ‘Son tentación’, Álvaro Rod y más artistas en escena.

De otro lado, Brunella Torpoco ha sido nominada como ‘Mejor artista del año’ por ‘Los premios Radiomar 2022′, que se realizará este viernes 30 en la cabina de la emisora. En dicha categoría, la salsera compite con Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. “Quiero agradecer a Dios por todas las oportunidades que me han brindado, por llegar hasta donde estoy hoy y sé que aún me falta mucho por recorrer. Para el 2023 se vienen muchas cosas, este año no pude sacar mi disco inédito, pero el año que viene lo lanzo sí o sí. Estoy sorprendida de estar nominada en los premios ‘Radiomar’, eso se lo agradezco al público de todo corazón porque gracias a ellos estoy donde estoy. Espero que gane la mejor, pero de por sí ya estoy feliz y agradecida. Prometo siempre dar lo mejor por mi público, porque me debo a ellos. Su cariño es infinito y lo agradezco”, sostuvo Torpoco.

Cabe mencionar que Brunella Torpoco también ha sido nominada en las categorías ‘Artista Peruano’ y ‘Mejor salsa hecha en Perú’, además, se sabe que el público podrá realizar las votaciones a través de www.radiomar.pe.





TE PUEDE INTERESAR: