Bryan Arámbulo llegará a ‘La Gran Estrella’ la noche de este sábado para reforzar a Nuria Mayor, participante que se encuentra en sentencia en el programa de Gisela Valcárcel. El cantante dijo sentirse emocionado por participar en el reality de canto.

Bryan, este sábado llegas por primera vez a la pista de Gisela Valcarcel, ¿cómo te sientes?

Estoy muy emocionado y también nervioso por pisar un escenario como el de Gisela Valcárcel, tengo muchas ganas de pararme en ese escenario y mostrar todo lo que sé hacer. Estoy agradecido con Dios por las oportunidades que me brindan.

Llegas a reforzar a Nuria Mayor, participante que está en sentencia...

Voy a abrazar a Nuria, a congeniar con ella, quiero que hagamos un gran dúo para brindar un buen show y lograr que ella salga de la sentencia. Voy a apoyarla como alguna vez me apoyaron a mí, ¡siempre para adelante!

¿Qué opinas de este tipo de ventanas televisivas que les abren espacio a nuevos talentos?

Las oportunidades son para todos, no solo para los que ya están en el rubro artístico, por eso, agradezco a este tipo de programas porque son valiosos para quienes no tienen las posibilidades de formarse una carrera artística.

¿Es difícil ser artista en nuestro país?

Estoy agradecido con todo lo que pasa en mi vida, pero esto no es fácil, es complicado ser artista en un país machista, lleno de prejuicios, donde la gente juzga sin conocer a las personas y no se detienen en el esfuerzo que hacemos día a día los artistas. Existe mucha gente mala y es difícil afrontar todo eso, se cree que para el artista todo es color de rosa, pero no es así, nosotros tenemos sentimientos y nos afectan los comentarios negativos.

Yahaira Plasencia ha declarado escuchar tus canciones, ¿qué opinas?

Saber que Yahaira escucha mi música es gratificante, yo la admiro mucho, admiro su trabajo y su esfuerzo, ¡respetos y aplausos para ella! Ella es una mujer guerrera, a pesar de las críticas, ella no ha parado hasta alcanzar sus sueños. Yo seguiré luchando así como ella lo hace, me declaro su fan.

Por último, ¿en qué proyectos estás ahora?

Este año estoy terminándolo con giras internacionales, estoy grabando una nueva producción con temas inéditos y feats con artistas internacionales, y esta es una ventana para el extranjero, y tenemos muchos proyectos para el año que viene. Estoy muy contento y agradecido con Dios y con el público, y seguiré dando todo al cien por ciento.

