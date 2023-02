André Bankoff, nueva pareja sentimental de Cachaza, se encuentra en Perú y declaró para las cámaras del programa “Amor y Fuego”. En conversación con el espacio de espectáculos, el actor fue consultado por Rafael Cardozo y dijo no conocer al exintegrante de “Esto es guerra”.

“No, no lo conozco, pero yo pienso que todas las personas tienen sus valores” , comentó Bankoff sobre la ex novio de Cachaza.

“Yo creo que se cerró un ciclo y esta es una nueva relación”, añadió la personalidad brasileña de manera tajante.

Cachaza no se quedó atrás y también recalcó que se encuentra en otra etapa de su vida: “La vida sigue, creo que cada uno está en su camino y las oportunidades están y la vida es una. Hay que vivir la vida siempre tranquilos”.

¿NOVIO DE CACHAZA PLANEA QUEDARSE EN PERÚ?

André Bankoff no descartó la posibilidad de quedarse en Perú para concretar nuevos proyectos como actor, profesión que ejerce en Brasil.

“Sí, por qué no, para hacer cine, series o otras cosas más, por qué no, me gusta mucho Perú”, indicó el artista de 41 años.

