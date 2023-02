¿Dónde está Cansu Dere? Esa es la pregunta que se repite entre los millones de seguidores de la actriz turca, famosa por sus interpretaciones en telenovelas como “Infiel” y “Madre”. La celebridad otomana no se pronuncia en sus redes sociales desde enero de 2023, a pesar de la preocupación internacional que ha causado su supuesta desaparición. La artista ni sus representantes han dado luces de cuál es el paradero de la estrella y por qué no se ha pronunciado sobre las consecuencias del terremoto que ha dejado más de 36 mil fallecidos en Turquía.

Otras estrellas del cine y la televisión otomana se han movilizado para ayudar a las víctimas de la tragedia de su país, incluso algunos han donado grandes cantidades de dinero, como el actor Kerem Alışık, el recordado Fekeli de “Tierra amarga”, quien entregó 500 mil libras para los damnificados.

Lo último que se ha sabido de Cansu Dere son sus post en Instagram de enero, donde compartía su viaje a Estados Unidos. Incluso, en los últimos días, se compartió una fotografía de quien fuera la actriz con una gorra roja, pero no se ha confirmado que haya sido Dere en la zona de apoyo.

La noticia de su ausencia avanzó rápidamente en la red, a nivel internacional, por lo que su sostenido silencio sigue causando sospechas y perspicacias entre sus fanáticos. ¿Por qué no sube al menos una historia para asegurar que está bien?, se preguntaron algunos fans. Otros recordaron que la actriz padeció un incendio en su casa poco antes del terremoto.

Cansu Dere en una escena de la telenovela turca "Infiel" (Foto: Cansu Dere / Instagram)

¿CÓMO FUE EL INCENDIO EN LA CASA DE CANSU DERE?

A finales de enero, antes del terremoto de Turquía, una de las pocas noticias que se tuvo de Cansu Dere fue que su casa se había incendiado. La actriz otomana había sufrido un incidente que, en un primer momento, se informó que habría sido ocasionado por sus gatos, quienes botaron las velas que la celebridad mantenía encendidas.

Sin embargo, el representante de la estrella de “Infiel” contestó brevemente a la prensa y aclaró que, en realidad, el fuego se había originado por un cortocircuito y no por las mascotas de Cansu. Y enfatizó que todo estaba bien, dando a entender que la situación se había controlado rápidamente y que Dere no había resultado herida.

Los medios de comunicación de Turquía señalaron que los bomberos mitigaron el incendio y que se rescató a los gatos que se encontraban afectados por el humo tóxico. Esa fue la última noticia que se tuvo de Cansu Dere en su país.

Después de ese dato, el terremoto acaparó toda la atención por la magnitud del desastre. El país se encuentra abocado a seguir rescatando a personas y animales atrapados en medio de los escombros, así como dar cuidado a los heridos y las personas que lo han perdido todo en la reciente tragedia.

¿CANSU DERE HA FALLECIDO?

No, Cansu Dere no ha muerto. No hay un reporte oficial que incluya a Cansu Dere dentro de los 36 mil fallecidos por el terremoto de 7,8 grados en Turquía. El supuesto fallecimiento de la actriz turca se viralizó en Tiktok, pero se trató de una información no corroborada.