El actor y director Carlos Alcántara aseguró que no necesita colgarse de la popularidad de los conductores de ‘Hablando hueva...’ para promocionar el estreno de su película ‘¡Asu mare!: Los amigos’, tal como lo deslizó uno de los presentadores de dicho espacio, Ricardo Mendoza.

“¿Si han dicho que los estoy utilizando para promocionar mi película? Uy, sí, me estoy colgando porque todo el Perú está con ellos, uy, sí. Me da risa, nada que ver. Tomo las cosas como de quien viene. Si ellos son felices con lo suyo, que sean felices. Si están facturando plata como locos, bacán. Si eso es lo más importante para ellos, bien, pero yo no me voy a poner en plan de dime o qué dijo. Esto no es un tema nacional, sino un tema que ellos están alucinando. Están un poco fuera de la realidad, yo tengo una carrera larga, tengo años en esto, estoy viejo para pelear. Nunca he sido mediático por algún escándalo, así que sigan con su juego”, expresó Alcántara, quien anunció que su película ‘Asu mare: Los amigos’ se estrenará mañana a nivel nacional.

¿Crees que la popularidad los ha mareado?

No sé porque a las justas conozco a Ricardo (Mendoza), al otro chico no lo conozco.

¿Consideras que el dinero ciega a las personas?

A cualquiera. No solo a ellos, a los grandes y famosos también los ha nublado el dinero, pero no me gusta hacer tanto foco en una cosa pequeña. Yo nunca he tenido ningún comentario hacia ellos, trabajo incansablemente para que la gente disfrute de películas y ellos están alucinando, es más, están haciendo promoción para su gira, pero me parece raro pues se supone que tienen hartos seguidores. Por respeto a sus fans no deberían meter un ‘floro’ diciéndoles: ‘En el show de la gira voy a decir la verdad’. ¿Qué verdad van a decir? Si la verdad la hizo Dios. Prefiero tomar las cosas con humor.

Por cierto, ¿Qué expectativas con ‘¡Asu mare!: Los amigos’?

Por fin se va a estrenar la película. Ha tenido mucho tiempo de gestación y por fin lo verá el público. Considero que hemos hecho un producto bueno y espero que lo disfruten.

¿Hay la posibilidad de hacer la segunda parte de ‘¡Asu mare!: Los amigos’?

Si a la gente le gusta el trabajo que hemos hecho, podríamos pensarlo a ver si hacemos otra película. No está descartado, hay material para hacer otra película, así que no cierro ninguna posibilidad.