Carlos Vílchez finalmente rompió su silencio luego de los fuertes rumores de su salida de JB en ATV tras anunciarse un especial de Jorge Benavides junto a Carlos Álvarez. Recordemos que en el pasado, el actor cómico dijo que jamás trabajaría con Álvarez.

En entrevista con Trome, el popular ‘Tío Vílchez’ aseguró que estuvo de viaje con su novia, Melba Bravo, y por eso no se enteró del programa que reunirá a los famosos comediantes esta noche. “Te soy franco. No es por jo... nosotros hemos estado de viaje tres días, trabajando en Huancayo y yo no me he enterado. Hemos estado jueves, viernes, sábado y el domingo me fui al estadio y no he chequeado lo que pasa en redes sociales. No sé si el programa sale junto con nosotros, si sale después ni qué día sale, pero sé que les irá bien porque los dos son grandes imitadores, pero Jorge es mejor. Te lo digo de corazón, no porque Jorge sea mi amigo, a mí me gusta más Jorge como imitador”, acotó.

Por otro lado, aseguró que nunca ha dicho que se retiraría del elenco de JB en ATV y recalcó que Carlos Álvarez no trabaja en su programa. “Él está trabajando en un programa aparte con Jorge. Si trabajáramos juntos no tendría ‘química con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, con las juntas sé como se llama el presidente”, refirió el actor cómico.

Finalmente, Carlos Vílchez indicó que le gustan algunos personajes de Carlos Álvarez como ‘Las viejas de La Molina’, Monseñor Durant y el general Donayre. “Nunca dije que él sea un mal imitador, no sé por qué la gente insulta sin saber lo que uno dice. Lo vuelvo a repetir, no he dicho que Carlos sea un mal imitador, simplemente él hace política y yo no sé hacer política. Tampoco soy imitador, soy actor. Entonces no creo que podamos trabajar juntos”, refirió.

Carlos Vílchez aseguró que no podría trabajar con Carlos Álvarez porque el imitador hace humor político y él no sabe nada de política. Video: Carla Chevez

PELUCHÍN LANZA TEORÍA SOBRE ALEJAMIENTO DE JB Y CARLOS ÁLVAREZ

Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron este miércoles el regreso a las pantallas de la dupla de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, quienes este fin de semana se presentarán nuevamente juntos luego de varios años distanciados. Los conductores de Amor y Fuego recordaron las palabras de Carlos Vílchez, que prometió que renunciaría y Álvarez volvía con JB porque no le agradaba trabajar con él.

“Hemos trabajado más de una década en Latina y sabemos de lo que hablamos. El ‘Especial del humor’ trabajó más de ocho años mientras estábamos ahí y lo que se decía es que los dos son líderes, cada uno de sus equipos, pero la forma que tienen de liderar es totalmente opuesta. Es más, precisamente por el carácter y cosas que quizá le faltan a JB, es que su esposa entra a tallar”, indicó el popular Peluchín.

En ese sentido, aseguró que decían que Carlos Álvarez era ‘mucho más tirano’ en su forma de trabajar. “Los guiones y las secuencias las hace en base a lucirse más él que JB y JB nunca dijo nada porque el tendrá la seguridad de un grande que no se embarca en esta lucha de egos... a mucha gente le parecía que Carlos Álvarez hacía, mandaba y lo ponía casi de segunda, él siempre era el protagonista de los sketch, y JB aceptaba y no se hacía problemas, ya sabía que era así”, acotó.

Además, afirmó que si revisan las entrevistas de Jorge Benavides luego de su separación de su excompañero, todo indicaba que su distanciamiento respondió a una ‘lucha de egos’. “Habían cosas que aparecían en cámaras de una manera que no era, no eran los amigos que parecían, aparentaban, era una cosa de trabajo, cada uno con sus personajes y adios. No había una amistad, una unión, a pesar de la cantidad de años juntos”, aseveró Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR

Patrick Llamo, productor de la ‘urraca’, se confiesa: “Magaly Medina no perdona a nadie”

Ethel Pozo es sorprendida por su hija y el hijo de Julián Alexander poco antes de su boda: “Ando nerviosa y el amor y el dulce es lo mejor”

Tula se luce con zapatos de 650 euros pero Ricardo Rondón la trolea: “Esos los uso para baldear mi piso”