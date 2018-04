'La casa de papel' no es original de Netflix, pero ya batió récord en esta plataforma [FOTOS]

Antes de hablar del récord que tiene la serie 'La casa de Papel', debemos dejar en claro que esta serie no es original de Netflix; sin embargo, ya hizo historia en la plataforma digital. ¿De qué gran paso hablamos?



En el primer reporte trimestral de Netflix en este 2018, comunicó que la serie española realizada por Atresmedia , se ha colocado como la producción de habla no inglesa más vista en la plataforma digital. Sin embargo, no han mencionado las ingresos que han recibido por ella.

' La casa de papel', la serie sobre el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España no es original de Netflix y supera a sí: Club de Cuervos, Narcos, Las chicas del cable, La ingobernable, La niña y otras. En esta línea de producción también se vienen 'Luis Miguel, la serie' y la brasilera 'O Mecanismo' (El Mecanismo). Ya veremos en el próximo trimestre como van los resultados.



Pero Netflix sigue apostando por sus propias producciones y seguro va a querer recuperar el título que 'La casa de papel', por eso ha anunciado que va a invertir 7.500 y 8.000 millones de dólares en contenido.

Hasta el momento, Netflix tiene un total de 125 millones de suscriptores y la serie más vista en su totalidad ha sido '13 Reasons why'.

La casa de papel - Tráiler

