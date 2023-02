Se arriesgó. Christopher Gianotti habló acerca del momento en el que reconquistó el amor de Úrsula Boza. En una nota emitida por ‘Magaly TV, la firme’, el actor contó los detalles de su reconciliación.

“Está muy de moda el que te digan suelta, suelta, aprende a soltar y es válido porque hay relaciones que son tóxicas y que cuando tienes muchos motivos para amar, muchos motivos para cuidar siempre va a valer la pena”, expresó Gianotti.

¿En qué momento Christopher Gianotti reconquistó a Úrsula Boza?

Gianotti reveló que todo ocurrió a fines del 2022, cuando Úrsula fue a su programa de YouTube, ‘Preguntas que arden’. Momento que aprovechó para robarle un beso.

“Beso que yo le robe en el show que tuve de ‘Preguntas que arden’ me la jugué, pero dije, a veces es más importante pedir perdón que pedir permiso. Porque nosotros veníamos en coqueteos y ni siquiera lo pensé fue un segundo donde es aquí y es aquí”.

El actor contó que al momento de llegar a los camerinos, Úrsula le increpó su accionar, pero a la vez le dio una señal de que podría reconquistarla: “ Me dijo: ‘Como se te ocurre, ¡qué te pasa!’ y no sé qué y yo le dije ‘perdóname’ y me dijo: ‘Tampoco me pidas perdón’ ¡ah, dije yo!”.

Por último, indicó que sus hijas tomaron de buen agrado la noticia de la reconciliación: “Para mí siempre ha sido muy importante la familia a finales de enero a comienzos de febrero, es que comienzo a hablar con mis hijas y ellas felices ”.

