Dalia Durán aseguró que no se considera ninguna diva y que no tiene la intención de pelearse con nadie, a raíz que Leysi Suárez indicó que la cubana se cree Valeria Mazza tras plantar el desfile de la agencia ‘Hola Lima’.

Dalia, estuviste contratada para estar en el aniversario de la agencia de ‘Hola Lima’, pero no llegaste... ¿Qué pasó?

Ya hablé con el promotor que me contactó, cumplí con dar la explicación a la persona que tenía que dar, quedamos en buenos términos e incluso vamos a seguir trabajando juntos. Tengo proyectos muy bonitos con ‘Hola Lima’ y se vienen grandes sorpresas.

Leysi Suárez dijo que te crees una diva y que ni Valeria Mazza hubiera plantado un desfile...

No vi lo que dijo ni tampoco quiero opinar de los comentarios de otras personas. No me interesa lo que digan, pero de diva no tengo absolutamente nada, tengo más barrio que cualquiera y 100% humildad. Eso no lo voy a cambiar así me vaya bien o mal. Seguiré trabajando tranquila, la gente opina, pero no sabe que trabajo de lunes a domingo. No tengo ni un día libre, pero no me quejo porque es para tener un ingreso para mi casa. Jamás rechazaría una oferta de trabajo, sobre todo a estas alturas donde la situación del país está muy complicada.

¿Te incomoda que te quieran crear fama de diva?

Es la fama que me quieren crear, pero yo sé lo que soy y me quedo con eso. Evitar que opinen será inevitable, yo no me voy a pelear ni hablar de nadie porque no me interesa. Quiero tener una carrera limpia, estoy enfocada en mis proyectos y me tiene sin cuidado lo que digan de mí. Sin embargo, considero que para opinar hay que conocer a la persona y no hablar a la ligera.

Después de lo que ha dicho Leysi... ¿No tendrías problema de trabajar con ella?

No tengo ningún inconveniente de trabajar con nadie, me pueden maletear o hablar de mí, pero si a mí me contratan para ir a trabajar con esa persona... ten por seguro que voy a ir porque soy una profesional y cumplo con lo que digo. Si tengo que fajarme al costado de una persona que no me agrada, pues lo haré porque es trabajo. Respeto la trayectoria que puedan tener como mujer y como madre, pero pido que también sea recíproco.





