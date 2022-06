Dalia Durán se presentó este jueves en “Magaly TV: La Firme” para hablar sobre la condena de 21 años dictada contra su esposo, el cantante John Kelvin, por los delitos de agresión física y violación sexual. En ese sentido, la modelo cubana expresó su preocupación por la sentencia.

“A mí me ha costado mucho entender muchas cosas durante este proceso, es algo normal. He aclarado, este proceso sigue siendo doloroso. Nada cambia el hecho de que sea el padre de mis hijos. Ha cometido un delito, no estoy apañando ni defendiendo lo que hizo, pero me asustó cuando dijeron 20 o 21 años”, aseguró inicialmente.

Así, la empresaria rememoró que quedó impactada ante la alta cantidad de años que se le condenó a su aún esposo, lo cual ella no imaginaba. “Obviamente, merece su castigo, ser sancionado por la ley, es algo que está ahí y es algo con lo que voy a tener que lidiar toda mi vida. Me quedé fría, fue muy evidente cuando dictaron la sentencia”, agregó.

Dalia Durán compartió su miedo por el futuro de hijas ante condena a John Kelvin

Finalmente, Dalia Durán no ocultó su temor por la situación de su esposo al pensar que sus hijas menores de edad recién lo podrán ver con normalidad en casi 21 años, lo cual le dio mayor temor.

“Si bien Jhon es una persona pública, no voy a justificar para nada lo que hizo, pero espero que la justicia sea justa para todos. Así como lo han sentenciado a él, yo digo que espero que no sea que así hacemos y lo ponemos a él de ejemplo. Espero que sea así para todos. He visto otros casos y digo, ¿cómo es posible que maten y le den poco tiempo? John, que hizo un delito, pero ¿20 o 21 años? Mis niñas tienen 4 años, mi mente empezó a maquinar, él va a salir cuando tengan 24 años”, sentenció.

Cabe señalar que Dalia Durán también defendió nuevamente su versión de que la información que dio en la cámara Gessell -lo cual fue clave al momento de dictaminarle una alta sentencia- fue falsa y que lo hizo influenciada por la presión que tuvo en aquel momento.

