Deysi Araujo señaló que así Joshua Ivanoff oficialice que tiene nueva relación sentimental no cambiará ni tampoco será un hombre fiel, pues resaltó que ‘los tramposos nunca cambian’. “Hablar de Joshua es como hablar de un muerto enterrado, pero le deseo lo mejor. Todos tienen derecho a ser felices, espero que por fin se tranquilice y no siga escribiendo a todo el mundo, tal como lo hacía conmigo”, precisó la pelirroja, tras conocer que el influencer se luce enamorado en redes sociales e incluso compartió imágenes con su nueva pareja, que se llama Michelle y con quien viajó a la ciudad de Tingo María.

Asimismo, reveló que mantuvo un romance con Joshua, pero que decidió poner fin a la relación porque el modelo jamás la quiso oficializar. “Es una etapa quemada, es zapato quemado para mí porque terminamos muy mal. ¿Si puede existir un remember? Definitivamente no. Nosotros teníamos prácticamente una relación, pero es un chico que no sabe lo que quiere, siempre quería tener una relación a escondidas y así a cuántas más habrá tenido. No soy una mujer para que me tengan a escondidas, yo le dije: ‘O me sacas a la luz o terminamos la relación’, pero él me decía que no porque ya no pertenecía a la televisión. Es la clásica de todo hombre cuando no quiere formalizar, así son los jugadorazos”, declaró Araujo.

¿Joshua te sigue escribiendo?

Lo tengo bloqueado, pero me escribió hasta el mes de marzo. Decidí bloquearlo porque pasaron cosas que no me gustaron, lo vi desayunando con otra chica, le reclamé porque nosotros ya casi estábamos y se enojó.

¿Crees que ya sentó cabeza o maduró?

De repente se puede tranquilizar un poco, pero dudo que pueda ser fiel, eso no. No le durará mucho su relación, es un amor de invierno nada más. (L.Gamarra)