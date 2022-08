La animadora Deysi Araujo indicó que tiene la ligera sospecha de que estaría embarazada de su pareja, el juez Jackson Torres, con quien tiene más de cinco meses de relación sentimental. Asimismo, resaltó que ambos están muy ilusionados con la idea de convertirse en padres nuevamente y que desean tener una mujercita’.

Deysi, posteaste una foto cenando y señalaste que estás con antojos... ¿Estás en la ‘dulce espera’?

He estado con antojos en los últimos días, tengo un retraso, pero debo esperar porque quizá es una falsa alarma. Iré al médico en esta semana.

Con tu pareja Jackson... ¿Están buscando encargar un bebé?

Sí. Es algo que los dos queremos. Estamos entusiasmados con la idea de tener un hijo, pero si todo es falsa alarma... no importa, porque seguiremos intentando hasta que pegue la vacuna. Mi ginecólogo me ha dicho que debo apurarme por mi edad. Sería bonito volver a ser madre, pero será lo que Dios quiera.

¿Les gustaría tener varoncito o mujercita?

Yo deseo tener la mujercita. Él ya tiene una y yo un hijo, así que para ambos sería nuestro segundo hijo.

Tu pareja Jackson debe estar muy entusiasmado con la idea de ser papá nuevamente...

Sí. Está muy ilusionado. Desde el día que empezamos ya se quería casar y embarazarme, pero yo le dije que no. Quería que las cosas se den con calma e ir a paso lento pero seguro. Todos los días toca mi barriga, está muy cariñoso, me besa la barriguita y me dice: ‘Ya está creciendo mi bebé’. Es muy intenso, pero yo le he dicho que se calme porque tal vez no estoy embarazada y nos estamos ilusionando.

CONOCIÓ A LA FAMILIA

Cabe mencionar que Deysi Araujo contó que recientemente viajó a su tierra de Cajamarca para presentar a su pareja Jackson Torres y también a su suegra.

“Me fui a Cajamarca con mi novio y mi suegra, que me quiere como una hija. Ya les presenté a mi familia. Jackson hizo la entrada, tal como le dicen en mi tierra. ¿A qué se le llama entrada? A la pedida oficial para que lo dejen entrar a mi casa. Él le dijo a mi mamá que tiene las mejores intenciones, que desea casarse y que quiere un futuro juntos”, precisó Araujo, quien añadió que pronto podría recibir la ‘roca’. “Aún no me ha dado el anillo, pero en cualquier momento me dará la sorpresa. Jackson quisiera casarse mañana mismo, pero yo no estoy desesperada. ¿Dónde me gustaría casarme? En ‘El huaralino’ y con varias agrupaciones de cumbia. Sería chévere y me identificaría mucho porque soy animadora de eventos”, refirió.

