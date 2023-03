¿CÓMOO? Deysi Araujo celebró a lo grande su cumpleaños en el local de Huaralino; no obstante, las cámaras de Magaly Medina captaron la llegada de unos mariachis, quien afirmaron que un tal Jackson los había contratado, en clara referencia a la expareja de la pelirroja, el exjuez Jackson Torres.

Ante ello, la ‘urraca’ no dudó en criticarlo porque la misma Deysi Araujo anunció que terminaron su relación luego que le descubrió coqueteos con otra modelo.

“El sufrido le manda mariachis. Después viene acá el tremendo juez a decir que ya no, que ya no le importa, pero es bien tóxico ah. Cómo le vas a mandar a tu ex, que ya te choteó, le mandas los mariachis y le manda la torta. Le compró la torta el Jackson, increíble”, indicó.

Magaly Medina cuestiona a Deysi Araujo y Jackson Torres

La conductora de Magaly TV: La Firme criticó a Deysi Araujo y Jackson Torres por seguir en contacto pese a que ya terminaron su relación.

“Ay Jackson, yo que pensaba que ya eras un nuevo personaje, soltero, te estábamos buscando novia, y ahora resulta que sigue intentándolo con la Deysi Araujo, donde lo tratan mal (...) Los dos tóxicos, deberían dejarse y buscarse a otras personas”, comentó.

