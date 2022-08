Diego Bertie falleció la madrugada de este 5 de agosto tras caer de un edificio en Miraflores. Tras su muerte, amigos y compañeros de la escena artística se hicieron presente en redes sociales para lamentar su deceso. Asimismo, la periodista Verónica Linares recordó que ella le hizo la última entrevista al actor.

Y es que, la conductora de “América Noticias” entrevistó a Diego Bertie en su departamento en Miraflores. La conversación fue publicada en el canal de YouTube “La Linares” el pasado 4 de agosto, hasta el momento acumula más de 6 mil vistas.

Durante la entrevista, Diego Bertie habló sobre su regreso a los escenarios con música de los 80 y 90′s. Además, recordó su paso por la televisión en series como “Al fondo hay sitio”, “De vuelta al barrio” y la recordada “Leonela”.

“Mi carrera yo no la aprendí en una universidad, la aprendí en la cancha... La vida me llevó a ser galán, para mí ser galán terminó siendo una casualidad, no daba por garantizado que ese iba a ser mi lugar. He hecho 10 novelas como protagonista, la he sudado”, contó Bertie.

Asimismo, sobre su vida privada, Bertie confesó que su familia y su hija desde pequeña sabían sobre su orientación sexual, por lo que no consideraba necesario hablar del tema en algunas entrevistas.

“Después de tantos años dije: ‘quiero desmitificar eso’. El clóset está en tu mente, nunca sentí la necesidad de hablarlo. Yo creo que mirar hacia atrás es una tontería, tampoco me iba a poner a evadir el tema hoy en día. La persona que es homofóbica está perdiendo, esto yo lo tenía resuelto desde hace muchos años... El clóset para mí no existía”, aclaró en dicha entrevista.

Como se recuerda, el actor falleció en la madrugada del 5 de agosto tras caer desde su departamento, ubicado en el piso 14 de un edificio en Miraflores. Tatiana Astengo, Karina Calmet, Gonzalo Torres, Christian Meier y más lamentaron su muerte

