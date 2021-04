Después de disfrutar unos días por Arequipa, Diego Chávarri regresó al Lima junto a su pareja, la bella odontóloga Onelia Molina, con quien atraviesa una linda etapa en su relación, tal es así que el popular ‘Diablito’ aseguró que se casaría a ‘ojos cerrados’ con la joven arequipeña, pero todavía en un futuro pues ahora están enfocados en crecer como pareja y empresarialmente.

“Estoy tranquilo, con el corazón contento, feliz y tratando de llevar la relación de la mejor manera. Se podría decir que después de años conocí a alguien que me hizo dejar de estar soltero y me enamoró por completo. ¿Si podría convertirse en la madre del hijo que tanto anhelo? Quién sabe. Tenemos muchos planes, pero todo con calma”, expresó el popular ‘Diablito’.

Asimismo, manifestó que dentro de poco lanzará, junto a su pareja, una línea de ropa deportiva para mujeres. “Con Onelia nos complementamos, tenemos muchas cosas en común y la pasamos muy bien. Hay muchos planes y proyectos encaminados”, declaró Chávarri.

Diego, ¿Cómo va la relación?

Todo bien, avanzando. Ella es odontóloga, así que estará en Lima haciendo sus especializaciones. Juntos seguimos creciendo como pareja y profesionalmente.

¿Has pensando en darle ‘la roca’ o prefieres ir a paso lento’

Paso a paso. Si bien es cierto... es algo rápido de repente estar juntos en Lima (conviviendo), pero las cosas se dieron así y me gusta. Lo del matrimonio (planes) no podría decírtelo ahora, pero si hay una relación que he tenido y ha hecho que me quiera casar… es esta, a ojos cerrados.

Entonces, en cualquier momento se podría dar la propuesta…

Con el tiempo se verá, será lo que Dios quiera. No hay apuro ni prisa de nada.

¿Onelia se mudará a Lima?

Claro. Tenemos proyectos juntos, yo sigo trabajando con mi marca de gorras y lentes ‘Diabo’, pero pronto vamos a lanzar una línea de ropa deportiva para mujer. Además, también estoy de personal trainer, nos va muy bien gracias a Dios.

Entonces, también serán socios…

Sí. Además, con mi cuñado tenemos el proyecto de ‘Evolution entrenamiento’, porque él también es personal trainer. Se vienen muchas novedades y estoy feliz por el bello momento que estoy viviendo.

Si te proponen ingresar a ‘EEG’ junto a tu novia… ¿Aceptarían?

¡No hay forma! (Risas). Yo no aceptaría y en su cabeza (de Onelia) tampoco está, porque anda enfocada en su profesión y en nuestros negocios.





TE PUEDE INTERESAR: