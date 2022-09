¡EXPLOTÓ! En Al fondo hay sitio, Diego Montalbán descubrió que su hijo Cristóbal no sabe cocinar y que nunca estudió mientras estaba en el extranjero. La escena de Giovanni Ciccia reclamándole a su hijo ha sido aplaudida por más de uno en redes sociales.

Tras conocer la verdad, el esposo de Francesca Maldini tomó una radical decisión y terminó por pedirle a su hijo que se vaya de la casa. “Agarra tus cosas, te vas de la casa (...) Mientras más rápido te vayas mejor (...) Este mentiroso me ha puesto en ridículo”, expresó.

El chef no pudo soportar las mentiras de su hijo y remarcó que nunca esperó este golpe. “Muy vivo para tirarte la plata en tus juerguitas (...) Ni se te ocurra hacerte la víctima, cuando pienses “qué malo, mi papá” acuérdate de todas las mentiras que me soltaste. Nunca nadie me ha hecho una canallada de este tipo y tenías que ser tú, mi hijo, el que me rompiera el corazón”, agregó.

Diego Montalbán vuelve a golpear a su hijo: “Mentiroso, cobarde”

En medio de la escena, Diego Montalbán se le fue encima a su hijo Cristóbal por la indignación previamente ya lo había cachetado.

“Quítate ese uniforme que te queda grande (...) Mentiroso, cobarde, traidor”, gritaba el personaje interpretado por Giovanni Ciccia.

