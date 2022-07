Dorita Orbegoso reveló que atraviesa un difícil momento e incluso no pudo evitar quebrarse hasta las lágrimas, tras revelar que el padre de su hijo, Pablo Donayre, le quiere quitar la tenencia de su pequeño.

Dorita, tengo entendido que estás pasando por un momento complicado....

Sí. Es un momento difícil por el tema de la tenencia y juicio, porque lamentablemente el papá de mi hijo está avanzando muchísimo con el proceso. No podría decir que es por tema de contactos o relaciones (que pueda tener), pero también viene por un tema adquisitivo pues un abogado te cuesta. Los abogados son caros. Además, me parece un tema fuera de lugar (que pida la tenencia exclusiva) porque él es una persona que no lo puede tener, es una persona que trabaja y tiene varios negocios. Es más, trabaja más los fines de semana que yo.

¿Está pidiendo la tenencia completa?

Está solicitando tenencia exclusiva. O sea, más días con él y menos con la mamá. No me considero una mala madre, no soy una persona borracha, mi hijo no está desnutrido ni lleva una mala vida.

¿Tienes miedo que te quite a tu hijo?

Mira... ahorita (se le quiebra la voz) no tengo ni cabeza para pensar en el miedo. No te voy a negar que he llorado, hasta ahorita me pongo sensible porque jamás voy a imaginar que me vayan a quitar a mi hijo. Voy a luchar hasta el final.

Te quiebras porque tu hijo es tu fibra más sensible...

No estoy preparada para que me quiten a mi hijo y ninguna madre lo está. Es una lucha constante lo que estoy pasando, pero voy a pelear con todos los medios y por la vía legal. Voy a batallar y confío que la justicia llegará. Lo único que pido es que él (Pablo) tenga régimen de visita y que pase perfil psicológico.

¿Crees que no está en sus cabales?

Creo que una persona que te insulta siendo la mamá de tu hijo o traté como me trató, no lo está. Además, un niño debe criarse con su mamá.

Por cierto, se han filtrado un video íntimo del padre de tu hijo... ¿Crees que eso podría perjudicar su proceso?

En la demanda que ha infundado (en su contra) dice que yo tengo un trabajo donde muestro el trasero, que dejo que me besen las piernas y que mi hijo sufrirá bullying, pero lo que me llegó a mí (vídeo íntimo) deja mucho que pensar. Él puede tener la vida sexual con las personas que quiera, pero me molesta que me lo envíen a mí porque ya no tengo nada que ver con él. Además, viendo las imágenes (del video), deja mucho que desear porque el contacto es de forma natural, así que... ¿Qué cuidado tiene con mi hijo? Eso es lo que me preocupa también, pero él ya llegará a la persona que filtró ese video. Es más, he recibido llamadas insultándome, no sé si es la persona que sale con él o no.

SE LUCIRÁ EN REALITY.

De otro lado, Dorita Orbegoso anunció que formará parte del reality ‘Protagonistas de la fama’, que se trasmitirá por el canal digital ‘Virtuosos’. En dicho show virtual también participarán Leysi Suárez, Carol Rueda, ‘Toñizonte’, Gaby Zambrano, Yolanda Medina, Brenda Serpa, Mafer Portugal, entre otras figuras más.





