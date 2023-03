¡LO TERMINÓ! Ducelia Echevarría reveló que mandó a volar a Piero Arenas, ‘chibolo’ de Esto es Guerra, con que el que había iniciado un romance. La integrante de EEG dejó entrever que su compañero le había pedido ser una de sus primeras prioridades, pero ella no estaba dispuesta a cambiar nada.

Además, Ducelia expresó que la diferencia de edades también influyó en su decisión de terminar su romance con Piero, quien se sumó al reality de competencia en este temporada.

“A veces la falta de comunicación influye un poco, yo tengo 30 y él tiene 21, entonces está como que yo tengo mis prioridades y jamás voy a bajaré mis prioriades por él. Me entiendes. Yo estoy segura de lo que quiero, soy y lo que quiero”, señaló.

Ducelia Echevarría anuncia fin de su romance con joven de 21 años

¿Ducelia Echevarría no terminó bien con Piero Arenas?

En otro momento, la ‘guerrera’ remarcó que no había ninguna posibilidad de regresar con Piero Arenas. “Yo he terminado y se acabó y no hay forma de regresar. Así es si se dan las oportunidades si se dan bien y sino así lo quiere Dios”, expresó.

El anuncio de Ducelia Echevarría se da luego que Amor y Fuego lanzó un ampay donde se le ve en coqueteos con un misterioso galán.

