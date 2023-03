El periodista Eddie Fleischman declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ tras protagonizar un enfrentamiento con Juliana Oxenford vía Twitter.

En conversación con el programa de espectáculos, el hombre de prensa señaló que no es misógino, pero sí aceptó que no debió decir repugnante a su colega de ATV.

“ Yo soy frontal y no soy hipócrita. Soy un crítico de su trabajo y del periodismo que está haciendo . Efectivamente, los años que hemos coincidido en 2018 y en 2019 en Latina, yo decía que ella hacía buenos programas y yo se lo comentaba a ella. Teníamos una relación muy cordial”, dijo.

“Yo entiendo que me pueda decir vulgar porque yo le dije repugnante y lo comprendo, pero misógino nada que ver porque yo no he hecho ninguna referencia a su género ”, agregó.

Finalmente, Eddie Fleischman dijo que seguirá emitiendo su crítica a las mujeres y hombres que ejercen el periodismo en el Perú.

“Por último, dentro lo que significa el trato igualitario, yo critico a quien tenga que criticar, sea un periodista varón o mujer”, sentenció.

¿Qué le dijo Juliana Oxenford a Eddie Fleischman?

Juliana Oxenford hizo una acusación seria contra el periodista deportivo Eddie Fleischman después de que él la calificara de “repugnante” por su postura política.

Oxenford sugirió que había experimentado acoso mientras trabajaba con el comentarista en Latina, pero eliminó su publicación pocos minutos después.

“¿Repugnante? Te olvidas Eddie Fleischman cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas?”, decía en su tuit.

