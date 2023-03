Fue uno de sus más grandes proyectos y el producto fue el esperado: su interpretación de Luis Miguel acabó siendo espectacular, y como consecuencia su reconocimiento actoral creció exponencialmente. Sin embargo, como suele ocurrir con la fama, esta tiene aristas negativas; así el actor Diego Boneta confesó que tuvo que ir a terapia tras dar vida a “El Sol de México”.

En una reciente entrevista con el podcast “Creativo”, el actor, natural de Ciudad de México, desveló algunos detalles de la producción de Netflix sobre la vida y obra del intérprete musical.

Boneta dio vida a “Luismi” por tres temporadas, tiempo que duró la serie biográfica, por lo que se mimetizó con el personaje alrededor de 5 años de su vida.

LA RAZÓN POR LA QUE DIEGO BONETA TUVO QUE IR A TERAPIA TRAS INTERPRETAR A LUIS MIGUEL EN SU SERIE

La interiorización de un personaje tan excéntrico como polémico, llevó a Diego a tener que realizarse incluso unas modificaciones en su aspecto físico. Eso además de impostar marcadamente su tono de voz a la hora de hablar.

“Cuando me tocaba pedir tacos con un amigo, lo hacía como Luis Miguel. Durante la primera temporada, me sentía diferente físicamente y me veía como Luis Miguel, porque me hice lo de los dientes y todo”, expresó.

La interpretación de Luis Miguel se le pegó tanto que Boneta tuvo que acudir a un terapista para que le ayudase. “Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego. Terapia para volver a mí. Me metí muchísimo, paré todo un año y me enfoqué en la preparación del personaje”, agregó.

LOS NUEVOS PROYECTOS DE DIEGO BONETA

De otro lado, el celeb acaba de estrenar una nueva película que se emite a través de Paramount+, “At midnight”, largometraje que protagoniza con Mónica Bárbaro.

Además, Boneta continúa con otros proyectos. Uno de ellos es la serie que prepara Amazon Prime Video sobre el último día en la vida del reconocido humorista y presentador mexicano Paco Stanley. Junto a Diego, Belinda y Luis Gerardo Méndez formarán parte del reparto.