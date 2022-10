Pancho Rodríguez y Facundo González se encuentran entre los jales voceados para integrar la nueva temporada de El Gran Show de Gisela Valcárcel. Ambos chicos reality se confesaron para ‘Estás en Todas’ y aseguraron que aunque aún no han sido convocados por la producción de ‘La Señito’, les encantaría participar.

“La verdad yo no sé todavía, no me han llamado... a veces juegan con algunos nombres pero todavía no me han llamado... que se pongan las pilas”, dijo el argentino al mismo tiempo que aseguró que si le tocara bailar ‘Axe’ le pediría ayuda a Paloma Fuiza.

Por su parte, Pancho Rodríguez indicó que se quedó con las ganas de participar en El Gran Show porque en el pasado solo pudo estar en un programa porque justo estaba de gira con EEG. “Sería hermoso, aunque no bailo nada”, acotó el chileno entre risas.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL GRAN SHOW?

Gisela Valcárcel regresa este sábado 1 de octubre con una nueva temporada de ‘El gran show’, uno de los realitys de baile más exitosos que ha producido. No obstante, una de las incógnitas del espacio son las identidades de los participantes que pisarán la pista de baile.

Para evitar que se filtre la identidad de los 10 concursantes, estos no han ingresado a las instalaciones de América Televisión y por primera vez en la historia del programa, conocerán la pista durante el programa en vivo.

Sin embargo, en su última promoción pueden verse algunos de los rostros de los 10 elegidos, entre los que figura el de Óscar del Portal. Se sabe que Gisela Valcárcel ha logrado reunir a diez personajes mediáticos, además este sábado promete sorprender con un look que causará revuelo. Cabe recordar que ‘El gran show’ se estrenará este sábado a las 9 de la noche a través de América Televisión.

