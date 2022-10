El último sábado 29 de octubre los programas estelares de la televisión peruana vivieron otra lucha por el ansiado rating. Mientras El Gran Show presentó a Dalia Durán nuevamente para pronunicarse sobre la libertación del padre de sus hijos, John Kelvin, JB en ATV emitió su especial por Halloween y Latina lanzó la segunda edición de La Voz Kids.

En el reality de Gisela Valcárcel lo más comentado fue su coqueto encuentro con Facundo González, la caída de Giuliana Rengifo, el reencuentro entre Janet Barboza y Melissa Paredes y la presentación de Dalia Durán, que fue eliminada pero regresó al concurso para hablar de la excarcelación de su expareja. Conmovida, aseguró que no cree en el cambio del cumbiambero.

“Me dejaste por los suelos como mujer, como madre. Esa Dalia ya no existe, ya no te tiene miedo, porque yo ya no tengo miedo ni a ti ni a nadie. No te guardo rencor. Tú y yo lo sabemos, te digo algo más, tú podrás engañar a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú; porque no eres víctima de nada”, dijo la cubana.

Rating sábado 29 de octubre (Lima)

El rating de ‘El Gran Show’ sigue liderando en esta quinta edición del sábado 29 de octubre. ‘JB en ATV’ no pudo alcanzarlo con su especial de Halloween y La Voz Kids quedó relegada. Aquí te contamos cuánto de rating hizo el programa de Gisela Valcárcel.

El Gran Show: 11.2

El Reventonazo de la Chola: 9.7

JB en ATV: 8.4

Los Milagros de la Rosa: 8.0

La Alameda de la Chola Chabuca: 7.7

La Voz Kids: 5.7

