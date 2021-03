INJUSTICIA. Luego de varios meses en una prisión de Ciudad de México, Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional tras acogerse al procedimiento abreviado, figura donde el actor admite haber agredido a la cantante peruana Stephanie Valenzuela para recibir una sentencia.

La noticia fue confirmada por la misma Stephanie Valenzuela, quien manifestó sentirse tranquila luego que el actor reconociera su culpabilidad. Según dijo, el actor tendrá libertad condicional por 3 años.

“Hoy creo que es un día importante porque, en honor a la verdad, Eleazar (Gómez) por fin ha reconocido su culpabilidad en frente de mí y del juez. Como resultado ha obtenido su libertad condicional por 3 años, donde también se tendrá que someter a un tratamiento psicológico y cumplir con todas las condiciones que el juez ha impuesto”, manifestó Valenzuela, según un video compartido por “Venga la alegría”.

Stephanie Valenzuela habla por primera vez de Eleazar Gómez - TROME (Willax)

“Es un tema que el juez ha decidido y yo tengo que acatar. Si me parece importante porque, a partir de hoy, nadie va a poner en tela de juicio lo que yo denuncié porque ya él lo aceptó, el juez lo aceptó y con esto puedo tener mi vida tranquila y continuar”, añadió.

🚨¡DE ÚLTIMO MOMENTO!🚨



¡Eleazar “N” obtuvo su libertad condicional por tres años tras aceptar que agredió a Tefi Valenzuela!

😱📺 #VLA pic.twitter.com/0cYov9Snuv — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 25, 2021

Por otro lado, sobre cuando saldrá de la prisión Eleazar Gómez, Stephanie reveló que el mismo actor se encargará de dar una conferencia de prensa, donde “explicará las cosas” y hablará sobre su situación.

Como se recuerda, el pasado 5 de noviembre de 2020, la actriz y cantante peruana Stephanie Valenzuela denunció haber sido agredida por el actor Eleazar Gómez en el departamento que compartían juntos como pareja, en la Colonia Nápoles de la Ciudad de México. Desde entonces, el actor se mantuvo en prisión hasta que el juez determinara su situación.

STEPHANIE VALENZUELA LAMENTA DECISIÓN

Stephanie Valenzuela se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo tema “El Perdón” en diferentes medios internacionales. Recientemente, ofreció una entrevista al programa “Despierta América”, siendo esta su primera vez en un show de Estados Unidos. En dicha conversación, la artista habló de la música y su desafortunada relación con Eleazar Gómez.

“Volví a lo mío, nunca tuve la oportunidad de estar aquí y lo agradezco. Estuve en promoción en México y ahora Estados Unidos… La canción tiene que ver con esto (su denuncia contra Eleazar), yo me inspiro en cosas que me han pasado para escribir mis canciones, y traté de lo malo tomar lo bueno. De repente aprender y no caer en los mismos errores”, señaló Stephanie Valenzuela.

Stephanie Valenzuela también señaló que tiene pactada una audiencia a mediados de abril sobre su denuncia por agresión física contra Eleazar Gómez. Según dijo, el actor podría salir en libertad pagando una fianza, dependiendo de la sentencia que dicte la justicia mexicana.

“No hay audiencia este viernes, pero si a mediados de abril. Si, puede quedar libre porque, lamentablemente, para las leyes mexicanas si no te dan cinco años de prisión, tú puedes llevarlos fuera. No es que sería inocente, sino que puede salir culpable y agarrar una fianza al salir”, dijo Valenzuela.

VIDEO RECOMENDADO

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Stephanie Valenzuela sobre el caso de Eleazar Gómez: “Sus abogados ofrecen pagarme lo que sea”

Stephanie Valenzuela promociona ‘El Perdón’ en Televisa y TV Azteca

Stephanie Valenzuela logró superar la tristeza gracias a los mensajes de aliento de sus fans

Stephanie Valenzuela quedó desfigurada tras brutal golpiza y estrangulamiento por parte de Eleazar Gómez