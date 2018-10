Castañuela en el sillón de la verdad | ENTREVISTA

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



Milagro de octubre. Encontramos a ‘Castañuela’ en Pamplona Alta, en el barrio ‘Señor de los Milagros’. Ahí estaba al pie del cerro Japón. Pero no inauguraba una obra, tampoco estaba en campaña, sino que ¡¡se llevaba un mototaxi!! Lo paramos, no podíamos dejar que consumara otra travesura. Antes debió responder nuestro interrogatorio.



Falta poco para que dejes el sillón, ¿cuál es la mejor de tus obras?

Le puse zapatos a la ‘Alameda de los Descalzos’ y desaté el ‘Nudo de Vilcanota’.



¿Tu último legado en Lima?

Voy a construir un nuevo Congreso, pero con los congresistas dentro para que se desplome como todos.



¿Quieres un hijo como sucesor?

Primero tendría que ser arquero.

¿Por qué?

Para que tape todas mis cochinadas.



La firme, ¿has hecho obras?

¡Claro! Los demás dejaron sobras.



Te reconozco las escaleras...

A veces se me prende el foco, aunque con mi señora se me ‘enciende’ el fluorescente.



¿Usas más viagra que el ‘Hermanón’?

Primero hay que explicar que viagra significa ‘viejas agradecidas’.

¿La usas?

No, porque no soy peruano, nací en Paraguay.



No eres tan chibolo...

Al menos soy menor que el ‘Hermanón’, que nació cuando el mar Muerto estaba enfermo.



¿Tan antiguo es?

Por algo lo llaman ‘semilla’... La tierra lo está llamando.



¿Y al ‘Cachaco’?

Es conocido como mal policía... No le funciona la pistola.

Guarda que te meten bala...

Como será de ‘tombo’ que su esposa se llama Elba Lazo.



Me parece que te gusta el ‘Gringo Karl’.

Todos tienen su historia. Él no come chicharrón, toma chicha y ron.



¿Votarías por ‘Rayado’?

No. Tiene un plan de gobierno alto, pero es un crimen.



¿Sorprenderá ‘Burbujito’?

Desea ser alcalde y sus ‘cuatro letras’ no entran en el sillón...

¿Tan gordo está?

En su cumpleaños no lo abrazan, lo rodean. Un día se pesó y la balanza se molestó: “No sean pendejos, suban de uno en uno”.



El tío ‘Chaparrón’ puede ser sorpresa...

Ese señor está más cerca de irse a la otra... Por él voy a crear un nuevo alimentador del Metropolitano que llegue hasta el cementerio ‘El Ángel’.



¿Cómo se sacan fondos para una campaña?

Aprendí de ‘Choledo’, que no hace campaña sino champaña. Hay algunos partidarios que son avaros, tengo un amigo que lo llaman ‘chanchito de yeso’, porque hay que romperle el potito para sacarle un sol.



¿Tan tacaño?

Había otro que no hacía el amor para no dar...



¿Qué harás ahora que dejas el cargo?

Te propongo hacer una sociedad, yo gano de las ventas y tú ganas experiencia.

¿Abrirás un negocio?

Sí. No quiero terminar como ‘Jorgito del Gatillo’.



¿A qué se dedica?

A nada, porque es muy burro. El otro día se fue a asaltar una tienda de ropa y se llevó los maniquíes para que no queden testigos.



¿Cómo hace un candidato para llegar al corazón de la gente?

Tener mucha Comunicore, perdón comunicación.



¿La principal virtud de la capital?

De todo el país, son los semilleros de la corrupción.



¿Por qué?

Imagínate, Gareca sigue buscando jugadores y acá desaparece un corrupto y aparecen otros y más capos.

¿Piensas volver a postular?

La gente sufre de amnesia. Si volvió Alan, cómo no voy a regresar yo...



¿Te animas a decirnos quién ganará hoy?

Yo, porque me voy con muchas cositas que aparecieron en mi casa en los últimos días.



¿En serio?

También los lectores de ‘Trome’, que se van a vacilar harto con esta entrevista...