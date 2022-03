Erick Osores se refirió a la posible clasificación de Perú al Mundial Qatar 2022, pero lo hizo de una forma peculiar. Y es que el periodista contó un sueño que tuvo la última noche, donde la ‘blanquirroja’ dejaba escapar la posibilidad de ir al repechaje y en su lugar iba Chile.

Según contó Osores en su programa de YouTube Erick y Gonzalo, Perú no lograba un triunfo frente a la selección de Paraguay, mientras que Chile si superaba a Uruguay, por lo que igualaba en puntos al ‘equipo de todos’, pero clasificaba por diferencia de goles.

“Tuve un mal sueño. Es un sueño apocalíptico... Bueno, me desperté un poco traspirado y Colombia no había ganado, en mi sueño no le gana a Venezuela. Perú y Paraguay, 0 a 0 escuché en la radio y ganó Chile”, señaló Osores.

“El drama está en que vas a la tabla y hay igualdad de puntos, pero por goles. ¿Te imaginas que gane Chile y empate Perú? Y va Chile al repechaje. Me quedé traumado, es una tragedia no ir al mundial por goles”, añadió el periodista deportivo.

Asimismo, Erick Osores confesó que tenía miedo de contar su sueño en el programa; sin embargo, lo hizo como cábala para evitar que se cumpla y así la ‘blanquirroja’ pueda asistir al próximo mundial de fútbol.

“Que no se de, no, no. ¿Qué es más feo que te elimine el repechaje o que vaya Chile? No, con el repechaje tienes tres meses de ilusión más. Bueno, lo he contado para que se moje, para que se ‘mufe’”, precisó, ante la sorpresa de Gonzalo Núñez.

