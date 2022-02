OTRA HISTÓRICA. Michelle Soifer retornó a Esto es Guerra y esa suma a la lista de los rostros pioneros que vuelven al reality. La ‘leona’ agradeció a la producción con convocarla. “Estoy súper feliz y emocionada”, dijo.

No obstante, en solo unos minutos en EEG, no dudó en arremeter contra Rosángela Espinoza, luego que el tribunal le cuestionara que pensaba del regreso de la chica selfie. “¿Está aquí? No me di cuenta…¿Qué se siente Rous? (¿Qué?) pasar desapercibida”, manifestó.

Pero todo no quedó ahí, Rosángela no se quedó callada y dijo de manera contundente: “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

“Cuando las personas hacen ese tipo de comentarios es envidia, es soberbia, pero para otros pueden ser inspiración y creo que para ti siempre lo he sido por qué no lo admites. Tú siempre has querido ser Michi (…) Volví porque realmente me necesitas”, respondió Michelle Soifer.

Michelle Soifer en Esto es Guerra: Obviamente que hay pretendientes, pero estoy soltera

Al ser consultada sobre si estaría saliendo con alguien, Michelle Soifer afirmó que, si bien tiene pretendientes, esta vez pensará mejor antes de elegir a su próxima pareja.

“Obviamente que con este cuerpo caribeño, obviamente que hay pretendientes, pero yo, actualmente, soy una mujer soltera hace dos años y esta vez prometo pensarla muy bien”, enfatizó.

