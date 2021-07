Esto es Guerra es para muchos una pasión. Eso lo sabe, perfectamente, Johanna San Miguel, fundadora del programa y quién considera que cada enfrentamiento entre Guerreros y Combatientes, se vive como un clásico del fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por parte de los conductores, competidores y fans.

Ella es consciente que con cada sanción que El Tribunal impone a uno de los dos equipos, los fans de inmediato van a volcar sus emociones a través de las redes sociales para expresar lo que piensan y sienten

“Entonces si vemos algo incorrecto (cada uno de los conductores) saldrá a decir las cosas. No nos quedamos callados. Es el papel que tenemos que hacer, que tengo que tener, por eso estoy ahí”, comentó la experimentada conductora de televisión.

Por algo Gian Piero Díaz y tú están ahí, más allá de lo que pueda decir El tribunal ¿no?

He estado desde la primera temporada de Esto es Guerra y siempre he sido representante de los guerreros. Voy a hacer lo que tenga que hacer y los fans, tanto guerreros como combatientes, inmediatamente se harán notar.

Son días de mucha adrenalina, ya que están a puertas de la semifinal. Es una competencia dura

Felizmente los fans viven esa adrenalina, sino este programa no existiría. Esa pasión y esa camiseta tanto de guerreros y combatientes, es parte del éxito de EEG desde que comenzó. Es lo más natural del mundo que eso suceda, es como el partido entre la U y Alianza. Es un clásico y que vamos a hacer, los hinchas de la U van a tirar para su equipo y los hinchas de Alianza para su equipo, ahora si se ve algo fuera de lugar o actitudes que no gustan, entonces nuestro rol de conductores es hacerlo evidente.

Pero a veces los fans reaccionan mal por las redes sociales

Con la reacción de los fans, yo no tengo ningún problema, me parece natural, porque son dos equipos rivales y siempre tengo una correa demasiado ancha. Tengo tantos años en esto, que sé cómo funciona, no me hago problemas con las cosas que me puedan decir.

¿Qué le dirías a los seguidores de los combatientes?

Más bien quisiera decirles a los fans de los guerreros y agradecerle por los 10 años de tener la camiseta bien puesta. Decirles a los guerreros que estoy orgullosa y contenta por cómo llevan las cosas. Es un equipo súper unido, sólido donde hay una sola voz. Eso me da una absoluta tranquilidad.

¿Se ha visto afectada tu amistad con Gian Piero por sus discrepancias en el programa?

El programa termina y todos somos compañeros, salvo excepciones que a veces alguien está muy cargado. Con Gian Piero siempre que terminamos nos decimos: chau, besos y nos vamos riendo y conversando. Salvo que un guerrero o combatiente se haya sentido cargado, pasan los días y la gente está más relajada. Es una competencia, no es un programa de baile o infantil, es un programa de competencia día a día, punto a punto. No tiene nada que ver que se viene la semifinal es así todos los días, algo que tengo claro, es que sé cómo es esto, puse la primera piedra en Esto es Guerra. Sé cómo se maneja, sé de las pasiones, sé el equipo que tengo y también sé de qué estoy hecha.