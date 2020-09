En la última edición de “Divas”, reality de baile de “Esto es Guerra”, el jurado sorprendió a todos los televidentes con su decisión de eliminar a Michelle Soifer tras no haber podido vencer a Paloma Fiuza en la pista de baile.

La competencia tuvo momentos tensos pues la popular ‘Michi’ cuestionó al jurado conformado por Tula Rodríguez, Daniela Darcourt y Belén Estévez, quienes reiteraron que su performance tuvo continuas imprecisiones y su baile no transmitió lo que ellas esperaban.

“El otro día a Rosángela se le rompió el vestido, se puso a llorar y ustedes la salvaron”, le dijo Michelle Soifer al jurado en tono de reclamo, debido a las críticas que -desde su punto de vista- no eran justas dado que otras participantes habían tenido presentaciones con más errores.

Visiblemente incómoda, la chica reality abandonó el set tras quedar eliminada de “Divas EEG" y tampoco fue salvada por su coach Arturo Chumbe quien decidió no utilizar su último salvavidas, lo que dejó impactados a los conductores, pues no entendían por qué el coreógrafo no usó el comodín.

EEG: Michelle Soifer fue eliminada de 'Divas' tras discusión con el jurado

MENSAJE CONTUNDENTE

Previamente, Michelle Soifer se dirigió al equipo de los ‘guerreros’, luego de no recibir su respaldo en la víspera y ratificar su pase a los ‘combatientes’, para dejarles un fuerte mensaje a sus excompañeros y cerrar una etapa en el equipo que encabeza Patricio Parodi.

“Votaron por otra persona sin recordar lo importante que quizá puede ser Rafael Cardozo o una Michelle Soifer en el equipo. Hace años Patricio me dio el beso de Judas, por eso le puse Judas, y esta vez volvió a suceder. Pensé que, con todos estos años y esta temporada, más que un punto estaba la lealtad, pero veo que no”, dijo.

Michelle Soifer aseguró que los ‘guerreros’ tendrán la final “muy difícil”; además, expresó que se encuentra “muy contenta” con el retorno de Ducelia Echevarría al realiy, pero remarcó sus años de antigüedad en la competencia y que ella fue la primera mujer elegida como “Mejor guerrera”

VIDEO RECOMENDADO

Michelle Soifer reveló que sufrió de bullying por su físico

Michelle Soifer reveló que sufrió de bullying por su físico