Rating de Esto es Guerra sigue cayendo y por eso buscan reinventarse con estilo “Élite”, asegura ‘Samu’

El programa Esto es Guerra lleva más de 9 años en la televisión peruana, pero parece que ya estaría llegando a su fin porque los números en el rating no le estarían ayudando. El popular Samuel Suárez aseguró que el famoso reality busca reiventarse con su nueva secuencia de ‘La Academia’ al estilo de la serie Élite.

“Es obvio si ya llevan varios días que los números no son tan altos, tampoco están en el piso, como normalmente iban a sacar algo para reinventarse y no es mala idea”, dijo el creador de Instarándula.

El reality ha sido uno de los programas nacionales favoritos de los últimos tiempos, sin embargo, actualmente no tendría la acogida que tuvo en un inicio y el reality estaría en descenso.

El popular ‘Samu’ se río de la estrategia de Esto es Guerra, al lanzar la promoción de ‘La Academia’ junto a los chicos reality vestidos con uniformes al estilo ‘Élite’, pero aseguró que es válido para levantar su rating. Además, no dudó en hablar de la edad de los chicos realitys.

“Ahora, no pueden negar que es muy divertido ver a todititos los máster porque ya pues, pasados los 30 años son máster, con los uniformes que no son de colegio sino de una academia, que no sé, causa como que ‘mira, ya están viejos’”, sentenció el periodista de espectáculos.