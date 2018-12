Cuando el tiempo está en contra a veces juega una mala pasada. Eso le ocurrió a Dahian Muñoz, participante de 'Las Cobras' en el programa 'Guerreros', la versión colombiana de Esto Es Guerra. La joven tenía que responder el máximo número de preguntas en el menor tiempo posible y cometió un error que ya se volvió viral.

En la edición del día 10 de diciembre, los chicos reality jugaban 'Súper Contra Reloj', en donde los conductores hacen preguntas y los participantes deben acertar el mayor número de veces. Lo que llamó la atención fue el turno de Dahian Muñoz, de las Cobras.

La conductora formuló la siguiente pregunta: "¿De qué país son los mexicanos?" Ante esto, la guerrera respondió: "¿Los mexicanos? Estadounidenses." Su respuesta no solo causó la risa del público de la versión colombiana de Esto Es Guerra, sino también de los dos presentadores.

¿De qué país son los mexicanos?

"No, paso, no. No estoy entendiendo", declaró Dahian. Al final de su turno, el conductor le dijo: "Los mexicanos de México". Ante esto, la guerrera se excusó diciendo que la conductora había leído mal la pregunta.

Este video rápidamente se volvió viral en redes sociales. Y los memes no se hicieron esperar para burlarse del error de la guerrera. Incluso, ella misma se rió de su propia frase y en su cuenta Instagram empezó a compartir algunas de las imágenes que se han difundido.