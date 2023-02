¡SE PASÓ! En América Hoy, Ethel Pozo anunció que volvería a la actuación con un papel en Maricucha, serie de Del Barrio Producciones. La conductora evitó brindar mayores detalles de su personaje; sin embargo, la ‘Carlota’ lanzó tremendo comentario.

“(¿Cuál es tu papel?) ¡Ay! Tienen que verlo en Maricucha, después de AFHS (...) Que emoción en serio”, dijo Ethel, pero la Carlota agregó: “Su papel es pasar los libretos”, eso provocó la risa de todos los presentes.

Ethel Pozo vuelve a la actuación

No obstante, Ethel Pozo no se inmutó y dejó entrever que su personaje estaría relacionado con el de Christian Domínguez, quien interpreta a Vicente, hermano de Maricucha. “Hemos grabado juntos, tienen que estar atentos, si no es hoy es mañana”, agregó.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre la actuación?

Para la hija de Gisela Valcárcel, la actuación es una de sus metas principales para este 2023, según sus propias declaraciones, la conductora pasó por un taller de actuación en enero.

“Una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en América Hoy”, dijo en diciembre del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR