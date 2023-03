Michelle Alexander se mostró contenta porque Ethel Pozo se sumó a la serie ‘Maricucha 2′ y tendrá un personaje muy divertido.

“Estoy contenta de trabajar con Ethel, como con cualquier buena actriz. Me parece chévere su personaje, sé que ella quería volver a la actuación y sigue preparándose. Lo ha hecho muy bien, tiene un personaje divertido”, dijo la directora de Del Barrio Producciones.

Algunos pueden comentar que por ser ‘la hija de Gisela’ obtuvo el personaje...

La gente puede hablar lo que quiere, es libre de opinar, pero sé lo profesional que soy y sé cuándo escojo a mis actores y por qué los elijo. El personaje de Ethel es perfecto para ella.

PAMELA FRANCO OPINA SOBRE BESOS DE ETHEL Y CHRISTIAN

Pamela Franco se enlazó este miércoles 1 de marzo con el programa “América Hoy” y fue consultada sobre las escenas de beso que podrían protagonizar Ethel Pozo y Christian Domínguez en la serie de televisión “Maricucha 2″.

La también cantante no dudó en felicitar a la hija de Gisela Valcárcel por su ingreso a “Maricucha”. “La verdad, no me imaginaba, pero me queda decirle a Ethel las felicitaciones que está entrando a Maricucha que la está rompiendo, estamos hablando de dos profesionales” , resaltó en un inicio la pareja de Christian Domínguez.

En otro momento, Franco descartó que le preocupe las escenas entre Domínguez y Pozo, pues aseguró que ambos son profesionales.

“No hay nada de qué estar cuidando. Ethel es una mujer casada, profesional, desearle lo mejor y que siga rompiendo en rating Maricucha”, resaltó la también cantante.

ETHEL HABLA DE SUS BESOS CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

