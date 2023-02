Fabianne Hayashida es recordada por su participación en ‘Combate’, reality del que formó por dos temporadas y media pero del que se volvió una de las figuras emblemáticas; sin embargo, pocos recuerdan que antes de su ingreso en ese programa, la ‘China’ fue una de las participantes de ‘Reyes del Show’.

Con apenas 16 años, la ‘China’, hizo su debut televisivo en el reality conducido por Gisela Valcárcel y en una reciente entrevista en’ ‘Tú quieres show’, programa de YouTube que conduce Chiquiwilo, contó algunas anécdotas de su paso por el sintonizado programa que muchos desconocían.

¿Cómo ingresó Fabianne Hayashida a ‘Reyes del Show’

La ‘China’ no fue elegida a dedo. Su sueño era ser bailarina y según ella misma lo ha revelado, ‘Reyes del Show’ fue su trampolín a la fama; sin embargo no la tuvo fácil, ya que no fue elegida a dedo, sino que tuvo que pasar por el respetivo proceso del selección.

“Hice mi casting... (En la cola) desde las 5 de la mañana y me atendieron a las 3 de la tarde. Era el número más de 3 mil no sé que cosa y quedamos Gian Franck (Navarro que concursó con Belén Estevez) y yo como los representantes de Lima, me tocó el ‘Conejo’”, contó.

Fabianne Hayashida y Miguel 'Conejo' Rebosio en la tercera temporada de 'Reyes del Show' en 2010. (Foto: Captura)

¿Por qué lloró cuando se enteró que el ‘Conejo’ sería su pareja?

“No dije con él pierdo, pero había la costumbre que decían que con el futbolista (perdías), por Roberto Martínez”, contó al popular youtuber sobre cómo se sintió cuando le dijeron que el exfutbolista -al que llama su ‘papá televisivo’- bailaría con ella, sobre todo porque en la competencia estaban como heroínas Belén Estevez y Karen Dejo.

“Me fui al baño, solita y llamé a mi mamá y le dije: ‘Tanto me hiciste veir a las 5 a.m. para nada... Me van a eliminar a la primera o segunda gala’ Al final ganamos (...) (Habían otros héroes) que bailaban y yo no sabía si el ‘Conejo’ bailaba y cuando me toca con él, efectivamente el hombre bailaba y le metía muchísimas ganas” , agregó,.

Fabianne Hayashida juntpo a 'Conejo' Rebosio y Gisela Valcárcel en 'Reyes del Show'. (Foto: Captura)

¿Cuánto ganó tras coronarse campeona de ‘Reyes del Show’?

Fabianne Hayashida y Miguel ‘Conejo’ Rebosio ganaron en 2010 la tercera temporada de ‘Reyes del Show’, y dejaron atrás a Belén Estevez y Gian Frank Navarro. “Ganamos los 200 mil soles de premio. El ‘Conejo’ de llevó 100 mil soles y los otros 100 mil soles” , recordó.

¿Qué hizo con el dinero que ganó en ‘Reyes del Show”

Lamentablemente, a pesar de coronarse campeones de la tercera temporada de ‘Reyes del Show’, Fabianne Hayashida y el ‘Conejo’ Rebosio no lograron el premio benéfico para la asociación por la que estaban bailando, pero ellos decidieron darle una parte de su premio y otra parte se la dieron a su coreógrafo.

“No gané el sueño, que era ayudar a niños con síndrome de Down, gané la plata. Con eso me fui a Broadway a estudiar baile, me fui a Miami a estudiar producción y actuación, y así que le saqué el jugo”, explicó la ‘China’ de ‘Combate’ a ChiquiWilo.