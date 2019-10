“El final del paraíso” mató a Dayana ‘La demonia’ y Daniel Cerón, dos de sus personajes principales

La cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” (“Without Breasts There Is Paradise” en inglés) regresó a la televisión estadounidense en agosto pasado a través de Telemundo bajo el título de “El final del paraíso”. La exitosa producción internacional regresó con una trama más intensa y explosiva que la anterior entrega. Prueba de ello son las sorpresas que no cesan desde su arribo.

La historia protagonizada por Carmen Villalobos , ‘Catalina la Grande’, regresó para resolver las dudas de la anterior entrega. A lo largo del desarrollo de los nuevos capítulos, la trama ha ido dando saltos en el tiempo, además, de haber cambiado muchas cosas en la historia.

La ficción vivió el pasado viernes uno de sus capítulos más sangrientos hasta la fecha con la sorpresiva muerte de dos de sus personajes principales. ¿Qué pasó en el último episodio estrenado de “El final del paraíso”?

"El final del paraíso" se estrenó a principios de agosto en Estados Unidos. (Foto: Telemundo)

El capítulo inició con la muerte de Dayana, alias ‘La demonia’ (Elianis Garrido) , quien fue asesinada a manos de ‘La diabla’ (Kimberly Reyes). Y al término del episodio, el periodista Daniel Cerón, interpretado desde 2016 por el actor colombiano Juan Pablo Llano, murió cruelmente asesinado.

La muerte de los personajes interpretados por Elianis Garrido y Juan Pablo Llano, marcas el cierre de una se las etapas más importantes y exitosas de sus carreras. Sobre todo para la actriz colombiana, quien hace unos años no era conocida para los hispanos en Estados Unidos sino hasta que en 2017 interpretó a este personaje dándole una gran popularidad.

Elianis Garrido conversó con People en Español y confesó que “ha sido un crecimiento muy chévere interpretar un personaje tan malvado pero a la vez tan divertido que ha generado un cambio real en mí”.

Elianis Garrido interpretó a Dayana, alias 'La demonia' y fue asesinada a manos de 'La diabla'. (Foto: Instagram)

La modelo colombiana de 31 años agradeció a Telemundo por la oportunidad que le brindó los últimos años. “Estoy muy agradecida con Telemundo, con ‘El final del paraíso’, con Gustavo Bolívar, con mis directores, con mi elenco. Dayana ‘La demonia’ de manera irónica ha sido una gran bendición para mi carrera”, señaló.

Por su parte, Juan Pablo Llano, también tuvo palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible su participación en esta historia. Asimismo, el intérprete que formó parte de la ficción desde su estreno, señaló que su personaje Daniel Cerón marcó su vida como actor y como persona.

“Fueron casi tres años de trabajar con un gran equipo. Fue mi regreso a trabajar en Colombia y me encontré con una empresa maravillosa como Fox de la mano de Telemundo y con unos libretos de Gustavo Bolívar que me llevaron por todo este viaje de Daniel Cerón y pues lo único que tengo para todos los que tuvieron que ver con esta producción y también con ustedes, el público, es gratitud. Toda la gratitud del mundo porque definitivamente uno como actor no es nadie sin su público, uno como actor no es nadie sin su equipo que está detrás así que todo el amor y toda la gratitud para ustedes”, expresó el actor en su cuenta oficial de Instagram.

“Me voy feliz por lo que hice, con muchas cosas aprendidas. Haber pasado por varios productores, varios directores. Espero haber cumplido con las expectativas de muchos y poder deleitarlos con mi actuación en un próximo proyecto. Pero este proyecto la verdad marcó mi vida como actor, marcó mi vida como persona y vuelvo y digo no me canso de decirlo mil veces lo único que tengo para este proyecto es gratitud inmensa”, agregó el intérprete colombiano de 41 años.