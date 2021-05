La serie “De vuelta al barrio” sigue sorprendiendo a su audiencia con nuevas apariciones. En esta oportunidad, la actriz y bailarina Fiorella Cayo se unió al reparto de la sintonizada ficción de América Televisión.

En un avance del programa, se puede ver que Fiorella Cayo dará vida a la madre de ‘Matteo Ganoza’, personaje interpretado por su hijo Facundo Oliva. Cabe señalar que el joven ingresó a la serie a inicios de abril.

Cabe señalar que, aunque no se conocen mayores detalles de su participación, el personaje de Fiorella llegará al barrio de San José para defender a su hijo de una broma pesada de ‘Lily’ y ‘Anita’, personajes de Merly Morello y Melania Urbina respectivamente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Fiorella Cayo anunció su ingreso a la serie con un divertido personaje. Además, elogió a Gigio Aranda y todo el equipo de producción que trabaja en “De vuelta al barrio”.

“¡De vuelta al show! Hoy salgo en ‘De vuelta al barrio’ y me he divertido mucho haciendo este personaje. Son un gran equipo de producción, técnico, actores y directores dirigido por Estela Redhead que hace un gran trabajo hace muchos años y han convertido la serie en la numero 1, sin que nada, ni nadie los pare junto a Gigio Aranda que es un capo y siempre nos hace reír”, señaló en su publicación.

“Me encanta leer sus guiones, y lo que más me gustó aparte de poder actuar con Facundo Oliva (mi hijo en la vida real) que fue lo máximo, es también haber podido volver a trabajar con mis directores de Torbellino que amo, seres humanos geniales que siempre me llenaron de alegría y que siempre disfrutan lo que hacen con todo. No se vayan a creer el personaje, porque así no soy yo”, añadió.

