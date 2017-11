Flavia Laos: Mayra Goñi saca cara por su amiga de 'Ven, baila, quinceañera'

La actriz Mayra Goñi‘puso el pecho’ por su amiga Flavia Laos, al afirmar que no es racista como muchos la señalan y que solo buscan hacerle daño.



“Flavia Laos es mi amiga, tenemos una linda amistad. Por eso, cuando la han señalado de racista me da risa, porque yo soy ‘negrita’”, comentó Mayra Goñi, quien protagonizará el musical ‘Sirena’ junto a Juan Carlos Rey de Castro, el que presentarán en el Mall Plaza de Bellavista.



Además, detalló que muchos hablan mal “porque quieren hacerle daño. Conozco bien a Flavia Laos y es una chica buena, muy trabajadora”, acotó Mayra Goñi, protagonista de Ven Baila Quinceañera.



Finalmente, dijo que está soltera hace seis meses. “Por eso me ven saliendo a discotecas, pero no le hago daño a nadie. Por ahora no quiero tener pareja”, contó sobre su anterior relación con el futbolista Luis Trujillo



(E.C.)

