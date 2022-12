Flavia Laos, flamante ganadora de los People’s Choice Awards 2022, logró clasificar hasta la etapa final del reality de Netflix Too hot to handle 4 (Jugando con fuego); pero no pudo llevarse los 200 mil dólares otorgados al ganador de la competencia.

¿Pero qué fue lo que sucedió? Resulta que la artista nacional no fue incluida entre las parejas finalistas y no pudo llevarse el gran premio.

Too hot to handle 4 es un reality británico, en el que jóvenes solteros compiten por el importante premio económico y una de las condiciones es que no tenga relaciones íntimas entre ellos.

Flavia Laos reality Netflix

Recordemos que Flavia Laos grabó este reality, tras el final de su relación con Patricio Parodi, y antes de iniciar su romance con Austin Palao.

FLAVIA LAOS ALCANZA MÁS DE 4 MILLONES DE SEGUIDORES

Debido a su participación en el reality Too hot to handle 4, la popularidad de Flavia Laos creció enormemente fuera del país. Por ello y cuenta con 4.8 millones de seguidores en Instagram.

No cabe duda que este 2022 ha sido un gran año para Flavia Laos, primero con su elección como People’s Choice Awards 2022 y ahora con esta creciente popularidad gracias a Too hot to handle 4.

