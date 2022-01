INDIGNADA. Kiara Laos, hermana de Flavia Laos, le mandó su ‘chiquita’ a Luciana Fuster, quien esta semana confirmó su romance con Patricio Parodi. La parejita ya no se esconde e incluso fueron captados muy románticos durante la fiesta de Ale Fuller, íntima de la modelo.

En el avance de ‘Amor y Fuego’, se puede ver a Flavia Laos y Kiara Laos siendo cuestionadas sobre su postura ante la ‘oficialización’ Luciana Fuster y Patricio Parodi.

“(Hasta que por fin lo oficializaron) ¿A quién? (Patricio y Luciana oficialización su relación) ¿Cuándo? A ni idea”, responde Flavia Laos.

Flavia Laos habla sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster

Kiara Laos a Luciana Fuster: “Los códigos se respetan”

A pesar de la escueta respuesta de Flavia Laos, su hermana Kiara Laos no dudó en mencionar “los códigos” al ser consultada Luciana Fuster y Patricio Parodi. Los códigos a los que hace referencia la influencer son los que algunas mujeres respetan cuando se trata del ex de otra amiga, donde una relación amorosa no sería bien vista.

“Para mí, los códigos se respetan ”, responde contundentemente Kiara Laos.

Cabe precisar que Flavia Laos y Luciana Fuster eran amigas desde hace varios años, ambas coincidieron en “Reto de Campeones”, donde se mostraron muy unidas.

Esta no es la primera vez que el entorno de Flavia Laos menciona “los códigos” cuando se habla de Luciana Fuster. Hace unas semanas, Valeria Flórez, amiga de Flavia Laos, reveló que a la actriz le molestaba la cercanía del ‘Pato’ y la modelo, cuando era pareja del chico reality.

“A cualquiera le molestaría todo el rato (juntos) (…) sobretodo con los rumores que hay acerca de Luciana Fuster, cómo ha salido con uno, con el otro (…) A Flavia le molestaba el hecho de que la esté jalando todo el tiempo, porque la jalaba hasta Pachacamac, y de ahí para la radio, entonces todo el día juntos”, dijo la presentadora de “Un Día en el Mall”.

VIDEO RECOMENDADO

Hermana de Flavia Laos lanza dardo a Luciana tras confirmar romance con Patricio (Video: Willax TV)