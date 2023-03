Gabriela Herrera declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ y volvió a referirse a su fallido intento de trabajar junto al productor Sergio George y Monumental Music.

La cantante y bailarina señaló que no estaba de acuerdo con el contrato que iba a firmar y por recomendación de su abogado no se concretó a nada.

“Por el lado de mi contrato sí era muy fuerte porque justamente mi abogado lo vio y él me dijo ‘tú no puedes firmar esto ni loca porque te estás amarrando 5 años y ni siquiera con una persona, sino a una casa productora que se va a quedar con lo que tú vas a ganar’”, señaló.

LEE TAMBIÉN: Lisandra Lizama ya tramita su divorcio de Mauricio Diez Canseco en Cuba

“Llegó un punto donde me dije ‘oye la gente no sabe la verdad’ y poquito a poquito la gente se va a dar cuenta que lo que yo dije es cierto y se van a ir uno por uno... el tiempo me va a dar la razón” , añadió.

GABRIELA HERRERA HUBIERA FIRMADO SI EL CONTRATO ERA CON SERGIO GEORGE

Gabriela Herrera indicó que sí hubiera firmado el contrato si hubiera sido directamente con Sergio George y no con una productora.

“Yo firmaba el contrato, siempre y cuando sea con la persona (por Sergio George) y no que yo firme un contrato con una casa productora, él podría decir que ya se aburrió y se va”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR